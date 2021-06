La oposición pide al G7 que incluya a Venezuela en la distribución de vacunas

El opositor venezolano Julio Borges. EFE/Mauricio Dueñas Castañeda/Archivo

Caracas, 11 jun (EFE).- El opositor venezolano Julio Borges solicitó este viernes, después de que el G7 anunciara que donaría mil millones de vacunas anticovid, que Venezuela sea tomada en cuenta entre los países beneficiarios de la donación.

"Ante el importante anuncio de los líderes del G7 sobre la distribución de 1.000 millones de vacunas contra COVID-19 para países en desarrollo (...) aprovechamos la ocasión para pedir respetuosamente que Venezuela sea tomada en cuenta", dijo Borges a través de un comunicado.

El también representante de Juan Guaidó en el exterior insistió en que "Venezuela necesita urgentemente vacunas; en este momento presenta uno de los peores ritmos de vacunación en el mundo".

"Hoy, solo 2% de los venezolanos se han vacunado, cuando en promedio en América Latina ya se ha inmunizado al 20% de la población", precisó el opositor.

Sin embargo, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo recientemente que "cerca del 11 % de los venezolanos han sido vacunados contra covid-19" -unas 3.300.000 personas-, aunque no detalló cuantos ciudadanos han recibido una sola dosis y cuantos han completado el tratamiento.

Para la inmunización del 11 % de la población, se necesitan 6.600.000 unidades, ya que tanto la Sputnik-V, de procedencia rusa, como la china VeroCell, de los laboratorios Sinopharm -que son las que ha recibido Venezuela-, son de doble aplicación.

No obstante, el Gobierno solo informó de la llegada de 2.730.000 dosis repartidas en 9 cargamentos -7 de Rusia y 2 de China-, por lo que no se conoce cuándo se han recibido las 570.000 que faltarían para completar medio tratamiento a 3.300.000 personas, equivalentes al 11 % referido por Rodríguez.

El Ejecutivo espera recibir en el mes de julio vacunas del mecanismo Covax, plan que se retrasó a consecuencia del bloqueo bancario de una parte del pago que Venezuela realizó para cancelar más de 11 millones de dosis contratadas mediante este sistema.

Además, la semana pasada, el país caribeño suscribió un acuerdo con la farmacéutica rusa Gerofarm para el envío de 10 millones de dosis de la EpiVacCorona, aunque no se concretó la fecha de llegada.

Venezuela acumula, desde que comenzó la pandemia en marzo de 2020, 247.847 contagios y 2.781 personas fallecieron a causa del nuevo coronavirus.

El Ejecutivo espera para diciembre tener vacunado el 70 % de la población y logras así la inmunidad de rebaño.