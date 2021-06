La inflación española sube al 2,7 % interanual debido a los carburantes

Panel informativo de precios de los combustibles en una gasolinera de Madrid. EFE/Emilio Naranjo/Archivo

Madrid, 11 jun (EFE).- Los precios subieron en España cinco décimas en mayo pasado debido al incremento de los carburantes y la inflación interanual se situó en el 2,7 %, la más alta desde febrero de 2017, según los datos confirmados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El transporte fue el grupo que más influyó en el incremento; sus precios se elevaron dos puntos, hasta el 9,4 %, debido al encarecimiento de los carburantes y lubricantes, que hace un año se abarataban por una caída de la demanda a causa de la pandemia de la covid-19.

Dentro de esta partida, también tuvo que ver, aunque menos, el encarecimiento de los automóviles, que bajaron en 2020.

Además se incrementaron los precios del ocio y la cultura, a medida que la infección remite y se suavizan las restricciones socioeconómicas. Los precios de estos sectores aumentaron un 0,2 %.

Los alimentos y bebidas no alcohólicas subieron un 0,8 %, cinco décimas más que en abril, por el pescado, el aceite y la carne.

En menor medida, la vivienda ascendió cuatro décimas por el encarecimiento del gasóleo de calefacción, que hace un año se abarató.

A la baja se colocaron los precios de hoteles, cafés y restaurantes, con una caída del 0,6 %, por un menor encarecimiento de los servicios de alojamiento.

La inflación subyacente, que no tiene en cuenta los alimentos no elaborados ni los productos energéticos por ser los más volátiles, aumentó dos décimas, hasta el 0,2 %.

En cuanto al índice de precios de consumo armonizado (IPCA) -que mide la evolución de los precios con el mismo método en todos los países de la zona del euro- se situó en el 2,4 % interanual, cuatro décimas por encima del de abril.