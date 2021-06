La ilusión de Dinamarca, a prueba frente a la atribulada Finlandia

EFE/EPA/Liselotte Sabroe

Anxo Lamela

Copenhague, 11 jun (EFE).- Dinamarca, confiada en sus números y señalada como aspirante a ser una de las sorpresas del torneo, arranca la Eurocopa en casa con el cartel de favorita frente a una Finlandia que debuta en una fase final y llega envuelta en dudas.

La "Dinamita roja" pasa por una de las mejores rachas de su historia, convencida de sus opciones de llegar lejos; Finlandia llega golpeada por problemas físicos y en una espiral negativa.

En casi cinco años Dinamarca ha perdido dos partidos, contra Bélgica, en la Liga de Naciones. De 45. Por el medio ha jugado dos fases de clasificación y un Mundial, donde cayó en octavos en los penaltis contra el subcampeón. Y se ha enfrentado a rivales como Inglaterra, Alemania, Croacia y Francia.

"Creemos firmemente en nuestras opciones y nos permitimos soñar a lo grande", ha dicho el seleccionador Kasper Hjulmand.

La llegada hace un año de Hjulmand, que sustituyó de forma sorpresiva al noruego Åge Hareide, le ha dado más cuajo. Mantiene la solidez defensiva y le ha sumado más atrevimiento en ataque.

Compitió bien en la Liga de Naciones, donde solo sucumbió frente a Bélgica y ganó a Inglaterra a domicilio. Y ha arrancado como un tiro la fase de clasificación al Mundial, con tres de tres, 14 goles a favor y ninguno en contra, goleada en Viena incluida (0-4).

La batuta la sigue llevando Christian Eriksen. Tras más de un lustro brillante en el Tottenham, al cerebro de Dinamarca le costó adaptarse al fútbol italiano y a Antonio Conte. Pero acabó jugando y siendo importante en el "scudetto" del Inter.

Fue determinante en la etapa de Hareide, y aunque ahora no acapara tanto protagonismo, es aún la referencia. Pero le falta plasmarlo en un gran torneo. En los dos Mundiales y una Eurocopa que ha disputado hasta ahora ha pasado de puntillas.

Pese a los buenos números goleadores, el ataque es la línea que despierta más dudas. Poulsen y Braithwaite aportan rapidez, buena lectura de espacios y mucho trabajo, pero no demasiados goles. Y el delantero centro en el habitual 4-3-3 no tiene dueño claro.

Dolberg no ha acabado de confirmar lo que había insinuado en el Ajax. Wind ha rendido bien con el Copenhague y en la selección, pero le falta experiencia internacional.

Dinamarca, que nunca ha organizado un gran torneo, tendrá por primera vez al público a favor: 15.900 personas habrá en Parken, el 40 % del aforo total, aunque tras recibir luz verde del Gobierno, la Federación cuenta con aumentarlo al 65 % en los siguientes partidos.

El historial juega a favor de los daneses: han ganado 39 de sus enfrentamientos, por 10 empates y 10 triunfos finlandeses, aunque el último fue en 1966. Y desde entonces, los "búhos reales" no han podido derrotar a Dinamarca en 23 partidos seguidos.

Finlandia parece lejos de la euforia que vivió hace poco más de un año, cuando selló una histórica clasificación.

Suma seis encuentros seguidos sin ganar y los últimos amistosos han acrecentado las dudas, sobre todo, la derrota en casa contra Estonia, que el seleccionador Markku Kanerva, padre del "milagro" finlandés, espera que sirva como "despertador".

No ayuda al optimismo que dos hombres clave lleguen justos. El capitán Tim Sparv, faro del centro del campo, ha sido dosificado. Y Teemu Pukki, goleador y estrella, reapareció medio hora contra Estonia tras dos meses lesionado.

"No exagero si digo que tienen jugadores de clase mundial en cada posición, son mejores que nosotros. Pero hemos demostrado antes que la suma de todas las piezas de nuestro puzzle es mayor de lo que la gente cree", ha dicho el portero Lukas Hradecky, recordando quizás el triunfo en París en un amistoso en noviembre.

El partido guarda también un componente sentimental. Hradecky, Sparv y Pukki, tres titulares fijos, dejaron huella en su paso por la liga danesa hace varias temporadas.

- Alineaciones probables:

Dinamarca: Schmeichel; Wass, Kjaer, Christensen, Maehle; Delaney, Eriksen, Hojbjerg; Poulsen, Dolberg o Wind y Braithwaite.

Finlandia: Hradecky; Toivio, Arajuuri, O'Shaughnessy; Raitala, Lod, Sparv, Kamara, Uronen; Pohjanpalo y Pukki.

Árbitro: Anthony Taylor (ING).

Estadio: Parken de Copenhague.

Hora: 18.00 CET (16.00 GMT). EFE

