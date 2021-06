La 'Décima' del Barça "sería algo grande", dice Ludovic Fabregas a AFP

El francés Ludovic Fabregas, jugador del FC Barcelona de balonmano, ganó la Liga de Campeones europea con el Montpellier en 2018 y este fin de semana en Colonia quiere repetir la experiencia, ahora con el club español, explicó en una entrevista a la AFP.

Pregunta: ¿Es el año de la 'Décima' (décimo título de campeón de Europa) para el Barça?

Respuesta: "¡Me gustaría! Las cosas pueden resultar complicadas en Colonia (durante la Final Four). A menudo los pronósticos no se cumplen. ¿Es necesario dar un favorito? No creo. Si la gente quiere designarnos como favorito se puede entender debido a la historia del club y a nuestra temporada. Estamos invictos en la Liga de Campeones (en la edición 2020-2021). Pero no nos añadimos esa presión, queremos jugar esta Final Four yendo a por todas, primero a clasificarnos para la final y luego, por qué no, a hacer todavía más historia".

P: Esta temporada el Barça ha perdido apenas un partido, el de la última final europea, que se jugó a finales de diciembre contra el Kiel. ¿Qué faltó entonces?

R: "El Kiel es un muy buen equipo, con jugadores muy buenos. Es un equipo que impuso su juego y a nosotros nos faltó quizás efectividad. La parte positiva es que después del Mundial (en enero en Egipto) fuimos capaces de reponernos consiguiendo victorias en la Liga de Campeones y en las otras competiciones. Llegamos a la Final Four con mucha confianza, con motivación y humildad".

P: Vencieron ya dos veces al Nantes en la fase de grupos pero en el segundo partido, en casa, solo por un gol. ¿El duelo en semifinales puede ser una trampa para el Barça?

R: "El Nantes ha conseguido grandes partidos esta temporada. Es un equipo que está presente en la escena europea desde hace varios años. No olvidemos que llegó a la final en 2018. Verles a este nivel no es una sorpresa. Si ese equipo ha sido capaz de repetir buenas actuaciones en el tiempo, es capaz de hacerlo este fin de semana. Así que debemos respetarles para conseguir una nueva victoria".

P: En 2018 conquistó la Liga de Campeones con el Montpellier. ¿Qué lugar ocupa ese trofeo para usted?

R: "Tengo tendencia a dar mucha importancia a todos los títulos. Una Liga de Campeones es quizás más bonita en un CV que una Copa de España... Pero ganar títulos es también obtener recompensa al trabajo diario. Quiero ganar el máximo número posible de títulos. Ganar la Décima sería algo grande. El hecho de haberlo saboreado una vez con el Montpellier me da ganas de saborearlo de nuevo una segunda vez, o más si tengo la posibilidad".

P: Usted nació en Perpiñán. ¿Cómo le han facilitado sus orígenes catalanes la integración en el Barcelona?

R: "La gente me considera quizás más catalán que francés por mi apellido, mis orígenes, la cultura de mis padre y sobre todo la de mis abuelos. Tenemos valores comunes. Me gusta mucho Barcelona. Las ambiciones son muy altas. Eso me permite ser un mejor jugador y también una mejor persona. Somos deportistas de alto nivel pero también gente normal. Está bien poder disfrutar de la ciudad, del día a día. Mi familia no está muy lejos y eso es algo muy importante".

P: Con su envergadura (1,98 m, 102 kg) podría incluso haber sido un tercera línea de rugby...

R: "Jugué al rugby unos años antes de concentrarme en el balonmano. Soy un gran hincha del Usap (Perpiñán). Me alegró de su ascenso al Top 14 (élite de la liga francesa) para la próxima temporada. Espero que nos muestren el camino para poder tener la oportunidad de lograr un nuevo trofeo".

