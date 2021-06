Kiko Rivera se reúne con su abogado para trazar la estrategia en su guerra judicial contra Agustín Pantoja

12-04-2019 Kiko Rivera. MADRID, 11 (CHANCE) Horas después de ratificar en los juzgados de Chiclana de la Frontera su querella contra su tío Agustín Pantoja y de anunciar su reaparición en 'Viernes Deluxe' para pronunciarse sobre todas las polémicas que le rodean últimamente - que no son pocas precisamente - Kiko Rivera ha tenido una reunión muy importante en su casa. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Y es que, después de ratificar su demanda contra el hermano y mano derecha de Isabel Pantoja, su tío Agustín, por presuntos delitos de estafa, administración desleal y apropiación indebida, toca preparar la estrategia a seguir en la batalla judicial que se le avecina en los próximos meses. Y, para ello, Kiko se ha reunido con su abogado en la casa que comparte con Irene Rosales y sus hijas Ana y Carlota a las afueras de Sevilla.



Muy serio, y visiblemente cabizbajo porque no ha sido fácil para él ratificar la querella contra Agustín - que siempre ha sido para él como un segundo padre - Kiko ha evitado sincerarse ante nuestras cámaras y, reservándose para su exclusiva hoy en el 'Deluxe', ha guardado silencio cuando le hemos preguntado por la batalla judicial contra su tío y si cree que este paso sin retorno empeorará la situación con su madre.



Completamente mudo, el Dj tampoco se ha pronunciado sobre la polémica por la comunión de su hijo Francisco y el estallido de Jessica Bueno en redes sociales - pidiendo respeto y acusando a Kiko de hacer un circo del acto - después de que él asegurase en directo en 'Sálvame' que lleva 8 años tragándose muchas cosas por la felicidad de su primogénito y desvelase que no pudo invitar a nadie de su familia a uno de los días más especiales en la vida de su hijo porque su expareja no se lo permitió.



El abogado de Kiko, en la misma línea que su cliente, salía de la casa del Dj después de varias horas reunidos en su interior tras ratificar la demanda contra Agustín en los juzgados de Chiclana y, muy discreto, señalaba que "no puedo comentar nada" sobre la estrategia legal a seguir por el hijo de Isabel Pantoja en los próximos meses.