Johnson: "No podemos repetir errores de la pandemia y de la crisis de 2008"

EFE/EPA/NEIL HALL/INTERNATIONAL POOL

Falmouth (R.Unido), 11 jun (EFE).- El primer ministro británico, Boris Johnson, abrió este viernes la cumbre del G7 con un claro llamamiento a "no repetir los errores" cometidos durante la pandemia de la covid-19 ni en la salida a la crisis financiera de 2008.

"Necesitamos aprender de la pandemia, aseguraron de que no repetimos algunos de los errores que sin duda hemos hecho en los últimos 18 meses", señaló Johnson ante los dirigentes de las democracias más desarrolladas del mundo.

Y agregó que los países tampoco pueden permitirse cometer los mismos fallos que en la gran recesión de 2008, "cuando la recuperación no fue uniforme por todas las partes de la sociedad".