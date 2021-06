Izquierda latinoamericana se adelanta y celebra "triunfo" de Castillo en Perú

El expresidente boliviano Evo Morales (imagen) se sumó a las felicitaciones para Castillo y le sugirió "no confiar en la OEA" ni en su secretario general, el uruguayo Luis Almagro. EFE/ Jorge Ábrego /Archivo

Redacción Internacional, 10 jun (EFE).- Anticipándose a la confirmación oficial de las autoridades electorales peruanas, la izquierda latinoamericana celebró este jueves lo que considera desde ya como un "triunfo" del izquierdista Pedro Castillo en las elecciones presidenciales del domingo pasado sobre la candidata derechista Keiko Fujimori.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ingresó hoy el 100 % de las actas de votación en su sistema y solo resta por contabilizar un 0,705 % del total. Hasta el momento, Castillo tiene el 50,195 % de votos válidos (8.803.629 votos), con una ventaja de 68.473 sufragios frente a Fujimori, que recibió el 49,805 %. Si bien ese porcentaje aún es mayor al que separa a Castillo de Fujimori (0,40 %), es muy difícil en la práctica que se pueda revertir el resultado.

ARGENTINA, EL PRIMERO EN SALUDAR A CASTILLO

Uno de los primeros en reaccionar fue el presidente de Argentina, Alberto Fernández, quien felicitó a Castillo y se refirió a él como "presidente electo de Perú", lo cual causó molestia en el Gobierno peruano.

"Hoy me comuniqué con @PedroCastilloTe, presidente electo de Perú. Le expresé mi deseo de que unamos esfuerzos en favor de América Latina. Somos naciones profundamente hermanadas. Celebro que el querido pueblo peruano enfrente el futuro en democracia y con solidez institucional", escribió Fernández en Twitter.

El mensaje del mandatario argentino molestó al Gobierno del presidente Francisco Sagasti, que envió una nota a la embajada de Argentina en Lima.

En esta nota diplomática, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú recordó que "los resultados finales de las elecciones generales (de) 2021 aún no han sido anunciados por las autoridades electorales".

Por su parte, el presidente de Bolivia, Luis Arce, felicitó a Castillo y recordó los lazos históricos y culturales entre los dos países fronterizos.

"#Bolivia se une a la celebración del pueblo peruano y felicita al hermano @PedroCastilloTe, Presidente electo del #Perú, país con el que compartimos historia y cultura", escribió Arce en la red social Twitter.

Arce destacó que con Castillo "la #PatriaGrande suma fuerzas para continuar la lucha por un mañana con justicia e igualdad para los pueblos", en un mensaje que acompañó con un video de Castillo celebrando en un balcón mientras abajo seguidores ondean una bandera multicolor Whipala, que representa a los pueblos indígenas de la región andina.

El expresidente boliviano Evo Morales se sumó a las felicitaciones para Castillo y le sugirió "no confiar en la OEA" ni en su secretario general, el uruguayo Luis Almagro.

"Todas las instituciones y la comunidad internacional deben respetar el resultado de la voluntad soberana del pueblo peruano", señaló Morales, de raíces indígenas al igual que Castillo.

En otro mensaje en Twitter, Morales dijo que el Premio Nobel de Literatura "Mario Vargas Llosa es el gran perdedor de la elección que definió la presidencia para el hermano @PedroCastilloTe".

"Perdió ante (Alberto) Fujimori padre en 1990 y pierde con (Keiko) Fujimori hija en 2021. Escribe mucho a favor del neoliberalismo pero no sabe leer la realidad de nuestros pueblos", escribió el exmandatario boliviano.

LULA SE UNE A LAS FELICITACIONES

También el expresidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva se unió al coro de felicitaciones y catalogó como una "importante victoria" del dirigente izquierda lo ocurrido en las elecciones peruanas.

"El resultado de las urnas peruanas es simbólico y representa un avance más en la lucha popular de nuestra querida América Latina", sostuvo Da Silva.

A su vez, la vicepresidenta y primera dama de Nicaragua, Rosario Murillo, saludó el resultado de los comicios y también llamó a Castillo "presidente electo".

La esposa del presidente sandinista Daniel Ortega le deseó "lo mejor al hermano Pedro Castillo" y expresó que su triunfo es "una gran victoria de los pueblos de América Latina, y no es una victoria de los disfrazados, sino de los pueblos genuinos".

"No disfrazaron ni sus rostros, ni su cultura, ni sus palabras, para agradar a los que siempre condenan a los pueblos. Genuino y potente mensaje. Una victoria que celebramos todos los pueblos, porque es una victoria que nos honra a todos", señaló Murillo.

ESPAÑA SE PRONUNCIA CON PODEMOS

Desde España llegaron felicitaciones del partido Podemos y del diputado de Más País Íñigo Errejón, que destacó que "Perú dice 'Fujimori Nunca Más' para avanzar hacia un país más justo, con más derechos y más soberano".

La formación opositora paraguaya de izquierda Frente Guasu se había anticipado este miércoles con una felicitación a Castillo por lo que denominó "triunfo irreversible".

"Enviamos nuestras felicitaciones y nuestro abrazo fraterno, tanto al profesor Pedro Castillo como a los miles de hombres y mujeres que hicieron posible este histórico triunfo", publicó el Frente Guasu en un comunicado.