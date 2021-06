Italia estudia no inocular AstraZeneca a menores de 60 años tras la muerte de una joven

Una joven era vacunada contra el coronavirus en las jornadas de puertas abiertas dedicadas a la inmunización de jóvenes, el domingo pasado en Rieti, en la región italiana de Lazio. EFE/EPA/MASSIMO PERCOSSI

Roma, 11 jun (EFE).- El Comité Técnico Científico (Cts) italiano, creado para asesorar al Gobierno durante la pandemia, está estudiando no suministrar la vacuna de AstraZeneca a los menores de 60 años después del fallecimiento este jueves de una joven de 18 años, que se había vacunado contra el coronavirus en las jornadas de puertas abiertas dedicadas a la inmunización de jóvenes con este fármaco.

Aunque los diferentes organismos médicos habían recomendado la inoculación del fármaco anglo-sueco sólo a los mayores de 50 años para evitar los raros episodios de trombosis que puede producir, algunas regiones decidieron vacunar con AstraZeneca en los llamados "open day", jornadas sin necesidad de reserva dedicadas a los jóvenes.

En los últimos días, un grupo de 24 médicos y virólogos habían lanzado un llamamiento para mostrar su contrariedad a la decisión de abrir las vacunas con el suero de la empresa anglo-sueca a los más jóvenes, debido a que la administración de esta vacuna a menores de 40 años, especialmente mujeres, "podría tener más riesgos que beneficios, aunque rara vez provoque complicaciones potencialmente mortales”.

Pero el debate sobre el uso de AstraZeneca entre los jóvenes se aceleró en el país sobre todo tras la muerte de la joven por una trombosis cerebral tras haber sido vacunada.

Camilla Canepa, de 18 años, que residía en Sestri Levante (noroeste de Italia), fue hospitalizada el pasado domingo en Génova tras una trombosis del seno cavernoso y operada para extirpar el trombo y reducir la presión intracraneal, pero no lo superó y falleció este jueves. Había sido vacunada con AstraZeneca el 25 de mayo durante la jornada de puertas abiertas para mayores de 18 años.

En las próximas horas se espera que el Comité Técnico Científico se exprese sobre el uso de AstraZeneca en la estrategia de vacunación, en particular para los menores de 50 años, después de la muerte de la joven y de otros casos en estudio.

"La vacuna AstraZeneca puede provocar fenómenos de trombosis asociados a la disminución de plaquetas. Precisamente por eso se recomendó un uso preferencial en mayores de 60 años. Ahora el escenario epidemiológico ha cambiado, con la vacunación estamos en una fase más favorable por lo que se necesita una reflexión del CTS y de diálogo con el Aifa (la Agencia del Fármaco italiana). En las próximas horas, probablemente mañana, se dará una opinión", adelantó anoche en un programa televisivo el coordinador del Comité Técnico Científico, Franco Locatelli.

Mientras, algunas regiones se han adelantado, como Sicilia, que suspendió la vacunación con AstraZeneca para menores de 60 años como medida de precaución.