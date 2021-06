Israel.- Yesh Atid firma acuerdos con siete partidos de cara a la votación del domingo sobre el nuevo Gobierno de Israel

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



El líder del partido opositor Yesh Atid, Yair Lapid, ha firmado este viernes los acuerdos de coalición con otros siete partidos de Israel de cara a la votación del domingo en el Parlamento, cuando espera obtener la confianza de la Knesset y poner fin a la era de Benjamin Netanyahu al frente del país.



Lapid ha ratificado los acuerdos con la Lista Árabe Conjunta e Yisrael Beitenu a primera hora del día, tras lo que ha procedido a la firma de los papeles necesarios con el Partido Laborista, Azul y Blanco, Nueva Esperanza y Yamina, un día después de que Meretz hiciera lo propio.



Así, el líder de Yesh Atid está en disposición de entregar el acuerdo a la Knesset para proceder a la votación del domingo, dado que la ley israelí estipula que este procedimiento debe realizarse al menos 24 horas antes de la votación, sin que el sábado cuente debido a que es un día festivo en el país.



"Los acuerdos, así como los principios centrales del nuevo Gobierno, están abiertos al público y pueden ser revisados", han dicho Yesh Atid y Yamina tras estampar su rúbrica en los documentos, lo que ha formalizado el acuerdo de coalición, según ha informado el diario 'The Times of Israel'.



Según el mismo, el líder de Yamina, el ultraderechista Naftali Bennett, será el nuevo primer ministro del país, cargo que ocupará hasta agosto de 2023, cuando cederá su puesto a Lapid, quien liderará el Gobierno hasta noviembre de 2025, cuando finalizaría su mandato.



Bennett ha destacado que "la firma de estos acuerdos pone fin a dos años y medio de crisis política", en referencia a la sucesión de cuatro elecciones anticipadas en este periodo debido a la falta de mayorías suficientes para formar Gobierno y a la caída de los mismos por los desacuerdos internos.



"El Gobierno trabajará para toda la población israelí, religiosa, secular, ultraortodoxa y árabe, sin excepción, como uno solo", ha prometido el futuro primer ministro. Así, Lapid ha incidido en que el nuevo Ejecutivo priorizará los intereses nacionales y ha agregado que "ante todo está el pueblo de Israel".



El nuevo Gobierno estará integrado por ocho de los trece partidos que lograron escaños en las elecciones de marzo, que aglutinan 61 de los 120 escaños en total, después de que Netanyahu no lograra ensamblar un Ejecutivo a través de la coalición de partidos derechistas y ultraortodoxos que le apoyan.



El propio Netanyahu cargó duramente el domingo contra el acuerdo de Gobierno logrado por Lapid, que describió como "un Gobierno de rendición" simpatizante del "terrorismo" que prometió derribar tan pronto como le resulte posible.