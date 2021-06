Integridad del Reino Unido "no es negociable" (ministro de Exteriores sobre Brexit)

La integridad del Reino Unido "no es negociable", dijo este viernes el ministro británico de Relaciones Exteriores, Dominic Raab, refiriéndose a la difícil situación posbrexit en Irlanda del Norte, que ha provocado tensiones con la Unión Europea (UE).

"No negociamos con la integridad del Reino Unido. Sea territorial, constitucional o económica no está sobre la mesa, no es algo negociable", dijo a la televisión Sky News, en alusión a las declaraciones del presidente francés Emmanuel Macron, que dijo el jueves que lo que había sido firmado en el Brexit no era "renegociable".

