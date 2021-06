Guatemala suma 8.416 muertes por la covid-19 y 269.308 casos positivos

Una mujer se realiza una prueba para determinar si es portadora del nuevo coronavirus, en Tegucigalpa (Honduras). EFE/Gustavo Amador/Archivo

Ciudad de Guatemala, 11 jun (EFE).- Guatemala suma 8.416 fallecidos por la covid-19 y 269.308 contagios de la enfermedad en casi quince meses de pandemia, según el informe oficial divulgado este jueves por las autoridades sanitarias.

Según el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (Mspas), en las últimas 24 horas se realizaron 7.439 pruebas en el territorio guatemaltecos para detectar la enfermedad, y de ellas 1.861 resultaron positivas.

La institución reporta también 28 nuevas muertes debido al virus, por lo que el país centroamericano acumula 8.416 muertos a causa del SARS-CoV-2.

Desde que se hizo la primer prueba en febrero de 2020, Guatemala registra 269.308 casos de contagio de la mortal enfermedad, y de ese total 244.416 pacientes se han recuperado, 16.839 están activos a nivel nacional y el resto son decesos.

No obstante, la cantidad de fallecimientos en el país debido al virus puede ser mayor, de acuerdo con un estudio presentado en marzo por la organización no gubernamental Laboratorio de Datos.

Según la investigación de la ONG, entre marzo de 2020 y marzo de 2021 en Guatemala murieron más de 15.000 personas por la covid-19, con base en datos del Registro Nacional de Personas (Renap).

La diferencia entre los datos del Ministerio de Salud y Renap obedece a que esta última entidad cuenta con mayor cobertura en todo el territorio guatemalteco y es la institución encargada de inscribir los nacimientos y defunciones a nivel nacional.

Del total de fallecidos de acuerdo con las autoridades, el 69 % son hombres y el 31 % mujeres, mientras que de los casos confirmados el 53 % es del sexo masculino, el 46 % del femenino y el 1% no se identifica.

Desde febrero del año pasado a la fecha se han realizado en Guatemala 1.487.632 pruebas para detectar la enfermedad, tanto en el ámbito público como privado, con una proporción positiva del 18,1 %.

La incidencia del virus es de 1.597,5 casos por cada 100.000 guatemaltecos, la tasa de mortalidad es de 47,8 decesos por cada 100.000 habitantes y la tasa de letalidad se mantiene en 3,1 %.

Según la cartera de Salud, hasta ahora han recibido el esquema completo (dos dosis) de vacunación 129.709 personas y 517.630 la primera dosis.