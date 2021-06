G7 evalúa apoyar la redistribución de reservas del FMI

(Bloomberg) -- El Grupo de las Siete economías más grandes está evaluando apoyar una reasignación de US$100.000 millones de nuevas reservas potenciales del Fondo Monetario Internacional desde las naciones más ricas a las más vulnerables para ayudarlas a recuperarse de la pandemia.

El esfuerzo global abordaría las necesidades de salud, incluidas las vacunas, y ayudaría a permitir recuperaciones económicas más ecológicas y sólidas, dijo la Casa Blanca el viernes en un folleto informativo. El comunicado de los líderes del G7 proporcionará más detalles, agregó. Las conversaciones comienzan el viernes en la cumbre en Cornualles, al suroeste de Inglaterra.

El FMI se está preparando para entregar a sus países miembros la mayor inyección de recursos de su historia, US$650.000 millones, para impulsar la liquidez global y ayudar a las naciones emergentes y de bajos ingresos a lidiar con la creciente deuda y el covid-19. La directora gerente, Kristalina Georgieva, dijo esta semana que espera que la junta de gobernadores del fondo vote sobre los nuevos activos de reserva propuestos, llamados derechos especiales de giro, a mediados de agosto. La organización también está trabajando en formas de redirigirlos desde las naciones ricas que no los necesitan a las pobres que sí los necesiten, indicó.

Impuesto mínimo

Los líderes del G7 también respaldarán un impuesto mínimo global de al menos el 15%, informó la Casa Blanca. Estados Unidos dijo que el acuerdo es clave para poner fin a una competencia de décadas entre las naciones para atraer a empresas a través de tasas impositivas más bajas a expensas de proteger a los trabajadores, invertir en infraestructura y hacer crecer la clase media.

“Al hacer que las grandes corporaciones multinacionales paguen su parte justa y recaudar recursos para financiar prioridades para la renovación nacional, como infraestructura, cuidado de niños, vivienda asequible y educación, un impuesto corporativo mínimo global es una parte clave de nuestros esfuerzos para lograr un política exterior para la clase media, y que beneficie a las familias trabajadoras en todas partes”, sostuvo la Casa Blanca.

Nota Original:G-7 Mulls Support for Redirecting $100 Billion in IMF Reserves

More stories like this are available on bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.