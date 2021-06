Fútbol/Euro.- Previa del País de Gales - Suiza

El 'Dragón' galés reta a la solidez suiza



Las selecciones de País de Gales y de Suiza intentarán afianzar su candidatura de pelearle el favoritismo a Italia dentro del Grupo A de la Eurocopa con un interensante duelo este sábado (15.00 horas/Cuatro) en el Estadio Olímpico de Bakú.



El combinado británico afronta la segunda cita continental de selecciones de su historia y lo hace avalado por el buen rendimiento de su debut de hace cinco años cuando alcanzó las semifinales, cayendo ante Portugal, posterior campeona, un resultado que le anima a tratar de volver a brillar.



"Tras 2016, la gente argumentará que tal vez deberíamos poder hacer cosas importantes, pero tenemos un equipo diferente y es un torneo diferente. Es difícil decir quién es el favorito, pero nosotros tenemos partidos muy difíciles por delante y nos hemos preparado para todos. Nuestra mentalidad es intentar superaar el grupo", aseguró Gareth Bale, uno de los ocho supervivientes de aquella exitosa cita, en rueda de prensa previa al choque.



Y el primer duelo complicado para los de Robert Page será el que les enfrentará a un rival que, aunque no ha llegado tan lejos nunca en una gran cita internacional, se ha mostrado en los últimos años como muy competitiva y poco dada a ofrecer resquicios.



De hecho, aunque no ha firmado grandes actuaciones ni en Eurocopas ni en Mundiales, Suiza puede presumir de ser una de las que disputó la primera 'Final a Cuatro' de la Liga de Naciones, dejando fuera a Bélgica, y en la segunda edición tuteó y creó bastantes problemas a Alemania y España, buena prueba de su rocosidad desde la llegada de Vladimir Petkovic al banquillo.



Y para reafirmar esta solidez están los últimos resultados del combinado helvético que de sus últimos nueve partidos, sólo cuenta una derrota en amistoso contra Bélgica. Además, ha ganado sus seis últimos encuentros y también ha empatado ante Alemania (3-3) y ante España (1-1), por culpa de un gol de Rodrigo Moreno en el 89.



Gales no llega tan bien en cuanto a resultados, y además se planta sin su seleccionador, un Ryan Giggs enfrascado en problemas judiciales y sustituido de forma interina por Page. La clara derrota ante Francia (3-0) y el empate ante Albania (0-0) en sus dos últimos amistosos evidenciaron ciertos problemas ofensivos de un equipo que espera tener la mejor versión de Bale y que podría cambiar a línea de cuatro en lugar de tres en defensa. La mejor noticia para el combinado galés que uno de sus jugadores más expertos y de talento, Aaron Ramsey, podrá ser de la partida.



"Queremos dominar el juego, queremos tener el balón y queremos mandar en el tempo del partido, pero Gales es un rival complejo, muy compacto en defensa y bueno en las situaciones de uno contra uno, y tiene mucha calidad en el tercio final del campo", advirtió Vladimir Petkovic ante los medios.



--POSIBLES ALINEACIONES.



PAÍS DE GALES: Ward; Mepham, Rodon, Davies; Roberts, Allen, Ampadu, Williams; James, Wilson y Bale.



SUIZA: Sommer; Elvedi, Schär, Akanji; Widmer, Freuler, Xhaka, Rodríguez; Shaqiri; Embolo y Seferovic.



--ÁRBITRO: Clément Turpin (FRA).



--ESTADIO: Olímpico de Bakú.



--HORA: 15.00/Cuatro.