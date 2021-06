Fútbol/Euro.- Previa del Bélgica - Rusia

Los 'diablos' de Bélgica miden las ganas de Rusia



BARCELONA, 11 (EUROPA PRESS)



Las selecciones de Bélgica y Rusia empiezan su andadura en esta particular Euro 2020, multisede y que se juega un año después sin cambio de nombre, con un duelo en el que los belgas sería favoritos pero, jugado en San Petersburgo, Rusia intentará que los puntos se queden en 'casa'.



Bélgica ejercerá como local en el Saint Petersburg Stadium de la bella ciudad rusa. Una particularidad más de este torneo marcado por la pandemia de coronavirus, que en lo futbolístico se presenta abierto como este duelo, pues ambas selecciones miden sus fuerzas e ilusión.



Eso sí, por experiencia previa y sobre todo por calidad de sus futbolistas, los 'Diables Rouges' belgas deberían someter desde su primera posición del ranking FIFA a una Rusia que empieza fastidiada y mermada por la baja de última hora, por coronavirus, del extremo Andrey Mostovoy.



El joven jugador del Zenit no podrá estar en su estadio, con su país, y fue sustituido por el central Roman Yevgenyev (Dinamo Moscú). Pero en Bélgica sí hay baja ilustre por excelencia, dado que para esta primera jornada Robert Martínez no podrá contar con Kevin De Bruyne, que se ha quedado en Bélgica para recuperarse y pensando en estar contra Dinamarca.



Pese a la baja de De Bruyne, clave para Bélgica igual que es clave en el City de Guardiola, los belgas ya demostraron su potencial y, en principio, superioridad en la fase de clasificación para esta Eurocopa, cuando quedaron encuadrados en el mismo grupo con Rusia y ganaron en ambas ocasiones, incluido un 1-4 en este mismo escenario. Bélgica fue líder con todo victorias y Rusia subcampeona a 6 puntos.



El 'gigante' ruso Artem Dzyuba, también del Zenit de San Petersburgo, fue la gran sorpresa en el Mundial que albergó Rusia y máximo artillero (con 9 goles) en la clasificación para esta cita. Será, sin duda, el faro atacante, la referencia de una Rusia que también confía en el jugador del Mónaco Aleksandr Golovin.



Por su parte, Bélgica cuenta con el seguro de Thibaut Courtois en la portería, una zaga experta con Alderweireld, Vertonghen o Denayer, la calidad de Tielemans o los hermanos Hazard en la medular y, arriba, tiene a un Romelu Lukaku que cuenta por decenas, hasta cuatro, sus goles en la Serie A con el campeón Inter de Milán.



FICHA TÉCNICA.



--POSIBLES ALINEACIONES.



BÉLGICA: Courtois; Alderweireld, Vertonghen, Denayer; Meunier, Dendoncker, Tielemans, T. Hazard; Mertens, Lukaku y Doku.



RUSIA: Shunin; Mário Fernandes, Barinov, Dzhikiya, Semenov, Karavaev; Zobnin, Ozdoev, Golovin; Miranchuk; y Dzyuba.



--ÁRBITRO: Mateu Lahoz (ESP).



--ESTADIO: Saint Petersburg Stadium (San Petersburgo, Rusia).



--HORA: 21:00/Telecinco.