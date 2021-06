Fútbol/Euro.- Kroos: "Conozco bien a Benzema y hace que Francia sea aún más fuerte de lo que ya es"

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



El centrocampista alemán Toni Kroos recordó que conoce "bien" al delantero francés Karim Benzema, con el que comparte vestuario en el Real Madrid, y que su vuelta a Francia hace que la campeona del mundo, el primer rival de los de Joachim Löw en la Eurocopa, "sea aún más fuerte de lo que ya es".



"No hay ningún problema con que esté si fuera a partir del segundo partido del grupo", bromeó Kroos este viernes en rueda de prensa. "Le conozco muy bien y sé lo bueno que es y la buena temporada que hizo, así que hace que Francia sea aún más fuerte de lo que ya es, pero tengo mucha confianza en nuestra línea defensiva y tenemos que intentar solucionarlo como equipo", afirmó.



También habló del centrocampista N'Golo Kanté, que con el Chelsea les creó muchos problemas en las semifinales de la Liga de Campeones. "Es un muy buen jugador y no se vio solo en las semifinales de la Champions sino también en la final", advirtió el madridista.



"Contra Francia deberíamos asegurar el balón durante mucho tiempo y perderlo lo menos posible porque si hacemos que Mbappé funcione, será difícil pararle", remarcó Kroos, para el que "superar el grupo sería la primera declaración" de las aspiraciones de la tetracampeona del mundo.



El alemán recordó que desde que perdieran en semifinales de la Euro 2016 ante Francia, esta ha cambiado ya que "ahora es campeona del mundo". "Es una de los principales favoritas para el título y nosotros quizás estemos un paso por detrás. Aún así, no tenemos que escondernos para nada porque tenemos una gran calidad en la plantilla y ser favorito no es tan importante", confesó.