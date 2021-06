Estas son las 5 fotos de Falcao imperdibles en Instagram

Falcao (@falcao) publicó en las últimas horas una serie de publicaciones en su popular cuenta de Instagramque demuestran una vez más su popularidad en internet. Los 5 posteos de historias y fotografías, provocaron más de 1.205.256 de interacciones entre sus más fieles seguidores.

Los posts más relevantes son:





Acá pendientes enviando toda nuestra motivación y fuerza para todo el equipo. Vamos 🇨🇴🤜🏽





Disfrutando las vacaciones con mis princesas 😆





🏖





Mi mayor tesoro. Los amo 🥰🥰🥰🥰🥰





Unite in the #suitchallenge Join me, show your football skills and pass to your friends @harrykane @toni.kr8s @sergiroberto @raphaelvarane #BOSSbottled @boss