Estados Unidos.- Sánchez dice que Biden es "referencia mundial" y confía en estrechar lazos a raíz de su encuentro

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha tenido palabras de elogio para el presidente estadounidense, Joe Biden, con quien se reunirá por primera vez el próximo lunes en Bruselas, asegurando que es una "referencia mundial" y confiando en poder seguir estrechando las relaciones entre España y Estados Unidos.



"Va a ser la ocasión para conocernos personalmente, para poder hablar por primera vez", ha reconocido en sus primeras declaraciones al respecto tras conocerse el encuentro. Hasta el momento, Sánchez no ha tenido ocasión de hablar con Biden, elegido en las elecciones del 3 de noviembre y que llegó a la Casa Blanca el 20 de enero.



"En poco tiempo el presidente Biden se ha convertido en una referencia mundial, superando mucha de la confrontación, la división y la fractura que tuvo su paradigma en el asalto al Capitolio" del pasado enero, que "quedó en la retina de todos" tanto en Estados Unidos como a nivel mundial, ha destacado, en una referencia velada a su antecesor, Donald Trump.



La nueva Administración "ha hecho que Estados Unidos vuelva a los grandes consensos", ha resaltado Sánchez, celebrando en particular la vuelta al Acuerdo de París contra el cambio climático, al tiempo que ha resaltado que "ambos gobiernos compartimos agenda progresista y verde".



Así pues, ha insistido, el encuentro del lunes, sobre el que no está clara la duración ni el contenido, supondrá "una muy buena oportunidad para conocernos, hablar por primera vez y seguir estrechando los muy positivos lazos que tenemos entre España y Estados Unidos".



NO RESPONDE SI HABLARÁ DE MARRUECOS CON EL PRESIDENTE DE EEUU



Sánchez ha evitado aclarar si abordará con Biden la crisis diplomática abierta con Marruecos. Rabat ha dejado claro que la causa de fondo no fue la acogida por motivos humanitarios en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, sino el Sáhara Occidental.



El país vecino quiere que España siga los pasos de Estados Unidos que, con Donald Trump aún en la Casa Blanca, reconoció el pasado diciembre la soberanía marroquí sobre la antigua colonia española después de que Marruecos acordara reanudar las relaciones diplomáticas con Israel. El Gobierno español ya ha dejado claro que su postura sobre el Sáhara no ha cambiado ni lo hará.