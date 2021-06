España baraja incluir a Ceuta y Melilla en Schengen y exigir visado para entrar a todos los marroquíes

01-06-2021 Frontera marroquí de la playa del Tarajal, a 1 de junio de 2021, en Marruecos. La Gendarmería Real marroquí se ha desplegado en la playa fronteriza para estar prevenidos contra una posible llegada masiva de personas que intenten cruzar a nado hacia España. Ayer un grupo de diez personas fue interceptada por Marruecos y el país quiere estar prevenido ante un posible nuevo intento masivo de cruzar la frontera de forma ilegal, como el que sucedió los días 17 y 19 de mayo, cuando llegaron a Ceuta más de 9.000 personas. POLITICA Antonio Sempere - Europa Press



El Gobierno se compromete a reforzar el papel del Estado en la ciudad autónoma tras la reciente crisis



CEUTA/MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



El secretario de Estado para la Unión Europea, Juan González-Barba, ha asegurado que el Gobierno "está considerando" la posibilidad de "que se suprima el régimen especial que para las ciudades autónomas se dispuso cuando España ingresó en Schengen", una excepcionalidad que permite a los residentes en las provincias marroquíes de Tetuán y Nador acceder sin visado a Ceuta y Melilla, respectivamente.



"De esa forma el control fronterizo pasaría a estar en el paso con Marruecos" y no en el puerto, ha explicado en declaraciones a los medios González-Barba, quien ha advertido de que se trata de "un asunto de enorme calado que precisa del máximo consenso tanto en la ciudad como entre las fuerzas políticas nacionales".



Tal y como ha detallado, los "gravísimos" acontecimientos registrados a mediados de mayo, cuando Marruecos consintió la entrada irregular en la ciudad autónoma de alrededor de 12.000 personas durante 48 horas, son los que han llevado al Ejecutivo central a plantearse dar ese "paso".



González-Barba ha sometido a la concreción de "cuál es el nuevo modelo económico que se quiere para Ceuta" la posibilidad de solicitar a la UE la entrada de la ciudad autónoma en la Unión Aduanera europea y las condiciones de actualización y reforma de su Régimen Económico y Fiscal (REF) especial.



No obstante, el secretario de Estado ha querido dejar claro que "esto no quiere decir que España renuncie a que la prosperidad de Ceuta pueda ir ligada a la del territorio marroquí más próximo, la 'wilaya' de Tetuán, como se quiere hacer con Gibraltar y su entorno".



El secretario de Estado para la UE y su homólogo de Política Territorial, Víctor Francos, se han reunido durante su visita a Ceuta con el presidente de la Ciudad, Juan Vivas (PP), que hace más de un año planteó formalmente la necesidad de apostar por "un futuro más estable y seguro" con una receta basada en el principio de "más España y más Europa".



Entre sus propuestas concretas en esa línea ya planteó la conveniencia de "revisar" la actual excepción al Tratado de Schengen para "reducir la presión migratoria y su impacto sobre determinados servicios y ámbitos (área de Menores, Sanidad, Educación, Puerto); mejorar la eficacia en la contención de dicha inmigración; y lograr que sean las autoridades españolas y no las marroquíes las que decidan quién entra en Ceuta".



COMPROMISO DEL GOBIERNO



En un comunicado posterior, el Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación ha explicado que González-Barba y Francos han viajado a Ceuta "para reiterar el compromiso del Gobierno" con la ciudad autónoma y "explorar las opciones que brinda el marco europeo para impulsar el desarrollo local postpandemia".



Asimismo, ambos han expresado a Vivas la "disponibilidad" del Ejecutivo "para colaborar con la máxima lealtad institucional para asegurar una atención preferencial de la Administración General delEstado (AGE) a la ciudad autónoma y buscar una amplia participación deCeuta en las políticas europeas".



"El Gobierno de España reconoce que la reciente crisis ha tensionado la prestación de servicios públicos y se compromete a reforzar el papel del Estado en la ciudad autónoma", ha puntualizado Exteriores.



Por su parte, según el comunicado, Francos ha subrayado la implicación del Ministerio de Política Territorial y Función Pública en un impulso a la coordinación de las actuaciones de la Administración General del Estado en la ciudad, y un refuerzo específico de una asesoría que ya trabaja al máximo nivel ministerial para desarrollar esta importante tarea.