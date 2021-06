Entrenadores de la NFL motivan a sus jugadores en el uso de vacuna anticovid

Bruce Arians (imagen) dijo que no había sentido la necesidad llevar al equipo a un especialista para hablar con sus jugadores sobre la vacuna Covid-19 después que algunos jugadores han mostrado su escepticismo sobre la necesidad de recibirla. EFE/EPA/ERIK S. LESSER/Archivo

Houston (EEUU), 10 jun (EFE).- La mayoría de los entrenadores de los 32 equipos de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL), que esta semana comenzaron los minicampos de entrenamiento obligatorios, han acudido a especialistas en inmunología para que puedan conversar con los jugadores sobre los beneficios de vacunarse.

Los Texans de Houston tienen al Hospital Methodist como su asesor para todo el proceso de vacunación y aunque no es obligatorio, la mayoría de los jugadores ya lo han hecho al igual que sus familiares.

Mientras que el entrenador del equipo de fútbol de Washington, Ron Rivera, trajo a la inmunóloga de Harvard Kizzmekia S. Corbett para hablar con sus jugadores el martes por la noche.

Sin embargo, algunos entrenadores como el veterano Bruce Arians, que está al frente de los Tampa Bay Buccaneers, los actuales campeones del Super Bowl LV, se definió como el mejor especialista para hablar a los jugadores.

Arians dijo que no había sentido la necesidad llevar al equipo a un especialista para hablar con sus jugadores sobre la vacuna Covid-19 después que algunos jugadores han mostrado su escepticismo sobre la necesidad de recibirla.

"Mi conversación con los jugadores fue muy sencilla, les dijo que si querían volver a la normalidad, ponte la vacuna", destacó Arians, quien confirmó que los Buccaneers están llevando a cabo una campaña de vacunación para los jugadores y sus familias en las instalaciones.

"Va a haber una larga fila allí ahora mismo", dijo Arians. "Estábamos bastante cortos hasta ahora. Ojalá tengamos una línea bastante buena".

También se han llevado a cabo campañas de vacunación anteriores en las instalaciones para entrenadores y miembros del personal de apoyo.

El objetivo es que el 85% del equipo esté vacunado, lo que Arians siente que estarán mucho más cerca después de la última promoción.

"Todos están cansados de reunirse aquí y comer afuera, y hacer todas esas cosas que tuvimos que hacer el año pasado", comentó Arians. "Sigue siendo una elección personal, pero no veo una razón para no vacunarme".

En cuanto a la reacción de algunos jugadores del equipo que han expresado claramente que no desean vacunarse, Arians dijo que tenían todo su respeto, pero confiaba que al final se diesen cuenta de lo positivo de hacerlo.