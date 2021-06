En la Italia de Draghi, la extrema derecha gana terreno

Casi todos los partidos políticos se unieron a Mario Draghi cuando se convirtió en primer ministro de Italia, con la notable excepción de la formación de extrema derecha de Giorgia Meloni, que no deja de progresar en los sondeos.

Meloni, que adoptó el lema fascista "Dios, patria y familia", y su partido Hermanos de Italia está a punto de superar en las encuestas a la Liga, el partido antiinmigación de Matteo Salvini.

Con alrededor del 20% de intención de voto, Hermanos de Italia figura entre los primeros puestos para las próximas elecciones que darían paso, según los expertos, al Parlamento más de derecha desde el fin de la Segunda Guerra Mundial.

Los próximos comicios están previstos para 2023 y Draghi sigue siendo el político más popular, pero Meloni no esconde sus ambiciones: "No tengo miedo, estoy dispuesta a hacer lo que los italianos me pidan", dijo en abril a la radiotelevisión pública RAI.

- "Me llamo Giorgia" -

Hermanos de Italia se beneficia de ser el único gran partido en la oposición al gobierno de unidad nacional de Draghi, que reúne a un amplio abanico de formaciones desde la izquierda a la ultraderechista Liga de Salvini.

"Como único partido de oposición, dispone de más tiempo de palabra y, sobre todo, puede decir cosas que los partidos miembros de la coalición no pueden decir", dice Wolfgango Piccoli, copresidente de la consultora Teneo.

Meloni, de 44 años, se ha mostrado muy crítica con las restricciones vinculadas al covid-19, consideradas excesivas, y cargó contra la llegada a Italia de migrantes procedentes del norte de África.

Según Piccoli, progresa especialmente arañando votantes a la Liga, cuyo líder no puede aprovechar el sentimiento antiélites, ya que cuenta con ministros en el gobierno.

Hermanos de Italia, que ya superó en intención de voto el Movimiento 5 Estrellas (antisistema y actualmente primer partido del Parlamento) y al Partido Democrático (centro izquierda), le pisa los talones ahora a la Liga.

Meloni se presenta como una patriota y defiende los valores cristianos tradicionales que, en su opinión, se ven amenazados por las élites "globalizadas" y los defensores de los derechos de los homosexuales.

Muy presente en los medios, acaba de publicar una exitosa autobiografía titulada "Me llamo Giorgia", en la que desvela detalles íntimos como el hecho de que su padre abandonó a su madre antes de su nacimiento.

"No tengo miedo de reafirmar por enésima vez que no tengo un culto al fascismo", afirma en su libro, aunque en el pasado ya expresó su simpatía por todos los neofascistas asesinados durante la violenta década de 1970.

- "Un poco de limpieza" -

Meloni, que creció en Roma en el barrio popular de Garbatella, se unió primero de joven al Movimiento Social Italiano, un partido actualmente desaparecido fundado por partidarios del dictador Benito Mussolini tras la Segunda Guerra Mundial.

La política sigue siendo un personaje muy divisivo, según Marco Tarchi, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Florencia y militante de extrema derecha en su juventud. Pero no es un obstáculo para su popularidad.

A la gente le gusta "la naturaleza radical de algunas de sus posiciones, por ejemplo, sobre la inmigración y la familia tradicional, y cómo las expresa", explica a la AFP.

"Ella sabe que no puede gustar a todos los italianos", pero "se dirige muy claramente" a los de derecha, que son mayoritarios, explica Tarchi.

Además, "es una mujer y, relativamente joven, en una época donde el feminismo y la juventud imperan. ¡Esto ayuda!", agrega.

Giorgia Meloni, ministra en el gobierno de Silvio Berlusconi entre 2008 y 2011, cuenta en Europa como aliados con formaciones extremistas de derecha antieuropeísta como Vox en España y Ley y Justicia (PiS) en Polonia.

La líder de Hermanos de Italia es también partidaria del expresidente estadounidense Donald Trump.

Para Wolfgango Piccoli, su partido debe todavía hacer "un poco de limpieza" de sus raíces neofascistas y reforzar a sus dirigentes.

"En Italia, hemos visto que los astros políticos pueden dejar de brillar de un día para el otro", advierte.

aa/ar/glr/ljm/cn/tjc/es