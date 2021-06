Emergen críticas en Chile contra las restricciones y la cuarentena en la capital

Una mujer camina frente a una oficina de un banco cerrada al público debido a una cuarentena en Santiago (Chile). EFE/Alberto Valdés/Archivo

Santiago de Chile, 11 jun (EFE).- El anuncio de imponer una cuarentena total en Santiago de Chile, por tercera vez desde el inicio de la crisis sanitaria, hizo emerger este viernes voces críticas contra las restricciones y el confinamiento que comenzará este fin de semana coincidiendo con las elecciones regionales.

Desde el Servicio Electoral (Servel) afirmaron que esta medida "no ayuda precisamente a que ciertos electores concurran a votar" en la segunda vuelta de unos comicios para elegir a los gobernadores de las 16 regiones del país.

"Hacemos un llamado a participar con tranquilidad y seguridad. Hay personas que asocian las cuarentenas a un escenario de mayor riesgo, pero los locales de votación son lugares seguros", concluyó el director nacional del Servel, Raúl García.

Aunque es la primera vez que los chilenos podrán elegir a sus autoridades regionales -antes eran elegidas por el presidente-, se prevé poca participación ya que la jornada tiene lugar en pleno pico de contagios, especialmente en la capital, que reúne a casi 6 de los 13 millones de chilenos que están llamados a las urnas.

La pandemia podría agravar una abstención ya de por sí crónica: desde que el voto empezó a ser voluntario, en 2012, la participación nunca ha superado el 50 %, excepto en el plebiscito constitucional de 2020 (51 %).

Las críticas contra las restricciones comenzaron desde los sectores más conservadores del oficialismo, que hicieron un llamado a poner fin a las cuarentenas y al estado de excepción, un régimen que rige desde marzo de 2020 y que permite mantener el toque de queda, militarizar las calles e imponer confinamientos.

"Hay que seguir cuidándonos, pero la salud mental y la economía ya han sido suficientemente golpeadas. No más cuarentenas", tuiteó Javier Macaya, líder del partido de ultraderecha Unión Democrática Independiente (UDI).

"El presidente Piñera está excediendo sus atribuciones utilizando el estado de excepción y las Fuerzas Armadas para asuntos que no tienen que ver con la pandemia", denunció el diputado izquierdista de Revolución Democrática Jorge Brito, que también criticó la medida.

Desde el Colegio Médico (Colmed) aseguraron este viernes que es "difícil" evaluar la medida porque llega "tarde" y se da dentro de un plan sanitario "totalmente fracasado", según afirmó a medios locales la presidenta regional de la capital, Francisca Crispi.

Chile lleva desde marzo sumido en una grave segunda ola de la pandemia que elevó los casos nuevos diarios a máximos históricos, obligó a confinar en abril a más del 90 % de la población y en las últimas semanas elevó la saturación de las UCI por encima del 95 %.

Algunos barrios ya suman más de dos meses bajo confinamiento total y los expertos apuntan a la baja efectividad de las cuarentenas, explicada por factores económicos y laborales, como la causa del fracaso en la estrategia para contener la covid-19 aun con más del 50 % de la población objetivo totalmente vacunada.