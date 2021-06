"Elden Ring", el esperado juego de rol y acción, a la venta en enero de 2022

Imagen del "Elden Ring" cedida por la desarrolladora FromSoftware. EFE/Foto cedida

Madrid, 11 jun (EFE).- "Elden Ring", el esperado juego de rol y acción creado por FromSoftware y producido por Bandai Namco, saldrá la venta el 21 de enero de 2022 para PC, PS5, PS4, Xbox Series y Xbox One, informa este viernes la propia desarrolladora, que, además, ha lanzado ya el tráiler del juego en redes sociales.

Un título que depará al jugador una aventura apasionante para decidir el futuro de un vasto mundo lleno de intriga y poder, y en el que habrá que luchar contra un sinfín de criaturas y poderosos enemigos, a los que se podrá derrotar gracias también al sinfín de ingeniosas estrategias que FromSoftware ha diseñado para hacer todavía más dinámico este juego de rol, acción y mundo abierto.

Un nuevo mundo lleno de trasfondo e historias fantásticas entretejido por Hidetaka Miyazaki, creador de la influyente y exitosa serie de videojuegos "Dark Souls" y por George R. R. Martin, autor de Canción de Hielo y Fuego, la serie de fantasía superventas según The New York Times.

Los jugadores se embarcarán en un viaje a través de un minucioso mundo hecho a mano y anegado por la sangre y la traición, obra de varios personajes con sus propias motivaciones que ayudarán al jugador a avanzar o a complicarte las cosas, criaturas temibles y adversarios con pasados tumultuosos.

A lo largo de sus aventuras, los jugadores decidirán el destino de este reino maldito al descubrir sus secretos y leyendas.

Los jugadores, que disfrutarán de vastos parajes conectados de forma fluida y sin interrupciones con clima real y progresión del día a la noche, estarán totalmente inmersos en el mundo de "Elden Ring" en cuanto inicien su viaje y escojan su propio camino.

"Desplázate a pie o a caballo, en solitario u online con otros jugadores, por verdes llanuras, pantanos agobiantes y bosques frondosos. Escala montañas tortuosas, entra en castillos sobrecogedores y contempla otros parajes majestuosos a una escala nunca antes vista en un juego de FromSoftware", añade la nota.

El rol y las opciones de personalización de "Elden Ring" permitirán que los jugadores definan su propio estilo de juego único. La experimentación será clave gracias al amplio abanico de armas, poderes mágicos y habilidades que encontrarán a lo largo y ancho del mundo, de forma que los jugadores puedan seguir caminos que no hayan explorado previamente para progresar.

"En 'Elden Ring' hemos aplicado todo nuestra experiencia en juegos de fantasía oscura, rol y acción cultivada a lo largo de la saga Dark Souls para crear una evolución clásica y atrevida del género; y hemos creado también un mundo con una escala y envergadura espectacular basado en las leyendas escritas por George R. R. Martin", señala Hidetaka Miyazaki, director de FronSoftware.