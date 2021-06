El olfato empresarial de Llorente, icono saludable de la selección

Madrid, 11 jun (EFE).- Campeón de LaLiga Santander como pieza clave del Atlético de Madrid y presumible lateral derecho de la selección española en la Eurocopa, Marcos Llorente no es solo un futbolista al alza sobre el césped. Fuera del campo es un icono de vida saludable, algo que traslada a sus proyectos empresariales.

Es el futbolista más buscado de la selección española en internet. Su buen momento deportivo arrastra el interés. Entre enero y mayo, su nombre fue el más buscado de los internacionales de 'la Roja' por los usuarios de internet españoles, según la empresa especializada Semrush.

Una cadena de restaurantes de comida saludable, un programa de entrenamiento personal, un refresco sin azúcares añadidos o una firma de camas que ha convencido a varios de sus compañeros en 'la Roja' son algunos de los proyectos en los que le centrocampista colabora como inversor o cliente destacado aportando su imagen.

Aseguran sus allegados que no lo hace como una inversión más. "Tiene mucha inquietud por saber, en muchos ámbitos", asegura a EFE uno de los ejecutivos de las compañías en las que colabora. "Es una pieza fundamental en el equipo y está súper involucrado", añade otra. "Se preocupa, está en el día a día y aporta ideas", agrega otro de los empresarios vinculados con el '6' de la selección.

"Esto es muy habitual en la familia", asegura su tío, el exbaloncestista José Luis Llorente, autor de varios libros y al frente de proyectos de formación en baloncesto y educación.

Marcos forma parte de una familia de insignes deportistas -nieto de Ramón Grosso, sobrino nieto de Paco Gento, hijo de Paco Llorente, todos ellos futbolistas, y sobrino de los baloncestistas José Luis y Toñín Llorente-, y tiene un lema que exhibe en su web oficial y las redes: "Trabajo duro, conciencia tranquila". En los negocios añade curiosidad, atención a la vida saludable y preocupación por los detalles, según sus socios empresariales.

RESTAURANTES SALUDABLES JUNTO A IBAI GÓMEZ

Uno de los rasgos que más destacan de Marcos Llorente fuera del campo son sus hábitos de alimentación. Sigue un régimen en el que elimina los alimentos procesados, y esa es la clave del proyecto empresarial que puso en marcha en 2019 junto al que fuera su compañero en el Alavés, Ibai Gómez, actual extremo del Athletic.

Ambos jugadores seguían las recetas de Roberto 'Chef Bosquet', un cocinero de Villarreal (Castellón) cuyas preparaciones llegan a más de 600.000 personas a través de la red social Instagram. Junto al empresario Marino Cid, decidieron lanzar una firma de restaurantes de comida saludable, denominada 'Naked & Sated'.

"Nos presentamos en la casa de Chef Bosquet, le pedimos que nos preparar toda la carta, lo probamos todo y estaba buenísimo, y arrancamos el proyecto", explica Cid a EFE.

El proyecto, que apuesta por ser "el único restaurante real, sin harinas refinadas, gluten ni azúcares añadidos", tiene dos locales en Madrid, en las zonas de Plaza de Castilla y Serrano, con otros dos en camino, en la calle Preciados de la capital y en Bilbao; y proyectos en Barcelona, Valencia y Pozuelo de Alarcón (Madrid). "Tenemos previsto abrir 45 locales de aquí a 2025, y en el extranjero hay interés en Londres, Singapur, Berlín, México, Miami...", asegura el empresario.

"La alimentación es un tema básico", opina José Luis Llorente. "Es muy necesario para los deportistas, y no se da en la población general, porque hemos perdido la dieta mediterránea. A mí me gusta ser apóstol de esto. A Paco (Llorente, padre de Marcos) le llamaban el 'Lechuga'. Le viene de familia, pero hay que tener voluntad", agrega.

La presencia de Marcos Llorente en el proyecto va más allá de ser un socio capitalista o aportar el impacto de su presencia en las redes sociales con imágenes comiendo en los restaurantes de las marcas.

"Marcos está atento del día a día, se preocupa, aporta ideas, no es alguien que aporta y se olvida, para nada. Todos los meses pide la facturación, la revisa y analiza", afirma Marino Cid, que asegura que la empresa está a punto de incorporar a un ejecutivo de un gran grupo de restauración y acabará el año con 100 trabajadores. Otros jugadores, como Bojan Krkic, Vicente Iborra (Sevilla) o Gerard Deulofeu (Udinese) se han interesado en sumarse al proyecto.

UNA BEBIDA DIFERENTE PARA CELEBRAR LA LIGA

Durante la celebración del título de LaLiga Santander que el Atlético de Madrid obtuvo al ganar en la última jornada al Valladolid en el José Zorrilla (1-2), Marcos Llorente no descorchó champán. Optó por celebrar el éxito con kombucha, una bebida basada en té fermentado sin azúcar añadido. Una de las marcas de este producto, Miwi, cuenta con el apoyo del centrocampista.

"En nuestro accionariado tenemos a varias personas que le conocen muy bien y sabían que un proyecto como el de Miwi iba a encajarle. Nuestra marca entronca perfectamente con su filosofía de vida y con los pilares fundamentales de su carrera profesional: la alimentación, la preparación física, la cabeza y el descanso", asegura a EFE Laura Pérez Valverde, cofundadora de la marca.

Afirman en esta compañía que Llorente "alucinó" al conocer este refresco y saber que no se utilizaban azúcares ni ingredientes artificiales para elaborarlo. "La ha incorporado a su rutina diaria", añade Pérez.

En enero de 2021 el centrocampista se incorporó de forma definitiva al equipo, del que su portavoz asegura que es "pieza fundamental" y está "súper involucrado". Esa vinculación se traduce en la presencia del refresco en sus publicaciones en las redes sociales e impacta directamente en el negocio: la marca ha triplicado su producción y previsiones de venta. "Cada vez que Marcos sale con una botella de Miwi se disparan las compras", reconoce Pérez.

EL DESCANSO DE 'LA ROJA'

Al inicio de la concentración de la selección española para la Eurocopa hubo baile de muebles en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Varios de los internacionales, como Llorente, Álvaro Morata, Éric García, Aymeric Laporte o Jorge 'Koke' Resurrección trasladaron a la residencia de la Real Federación Española de Fútbol sus camas, de la marca española Hogo.

Esta empresa, fundada por la familia granadina Mora y adquirida por los empresarios Marino Cid y Juan Alfaro -también socios de Llorente en Naked&Sated y Miwi-, ofrece una cama cuyos materiales facilitan el descanso y la recuperación del cuerpo. Sus beneficios han sido estudiados por investigadores de la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de Granada o el Hospital 12 de Octubre de Madrid.

"Los estudios salieron en los telediarios y los deportistas de alto rendimiento si se preocupan por algo es por la oxidación y la inflamación", explica a EFE Juan Alfaro. Entre ellos, Marcos Llorente se convirtió en cliente hace tres años, y ahora es "un buen amigo" de los promotores de esta compañía.

"Marcos es muy listo, no da puntadas sin hilo. Sabe que quiere ser el mejor en su profesión, pero está muy atento a otros temas. Si algo destaco de él es que tiene mucha inquietud por saber, por conocer en muchos ámbitos. Es intelectualmente muy potente", subraya Alfaro, al frente de una compañía que en 2020 facturó 1,5 millones de euros y aspira a duplicar esa cifra en este año. Ya tienen toda la producción vendida bajo pedido.

Restaurantes, bebidas, descanso, también preparación física con el proyecto AM Elite Programs -dirigido por su entrenador personal, Adolfo Madrid- Marcos Llorente acompaña su gran momento deportivo con un olfato empresarial basado en su imagen como icono saludable. Un buen papel en la Eurocopa redondearía una temporada de ensueño.

Miguel Ángel Moreno