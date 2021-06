El derbi entre los alicaídos Palmeiras y Corinthians anima la Liga en Brasil

En la imagen, jugadores de Palmeiras de Brasil. EFE/Sebastiao Moreira/Pool/Archivo

Río de Janeiro, 11 jun (EFE).- El derbi entre Palmeiras y Corinthians, tradicionales rivales de patio en la ciudad de Sao Paulo y que enfrentan un momento delicado tras haber sido eliminados esta semana de la Copa do Brasil por rivales modestos, anima este sábado la tercera jornada del Campeonato Brasileño.

Tras su eliminación de la Copa do Brasil, Palmeiras y Corinthians ahora apuestan todas sus fichas en una Liga que apenas comienza y en la que el primero marcha en posiciones intermediarias pese a ser uno de los máximos favoritos al título y el segundo intenta resurgir tras seguidos traspiés.

El Palmeiras, que el año pasado conquistó la Copa Libertadores y la Copa do Brasil, fue eliminado esta semana de este segundo torneo por el humilde CRB, un club de segunda división, lo que puso en la cuerda floja al técnico portugués Abel Ferreira, que ya venía siendo cuestionado por las derrotas este año en las finales de la Recopa Sudamericana, la Supercopa Brasileña y el Campeonato Paulista.

Y el Corinthians, el segundo club más popular de Brasil y que este año apostó las fichas en la contratación del técnico Silvinho, igualmente fue eliminado de la Copa do Brasil esa semana por el también modesto Atlético Goianiense.

Otro partido que animará la tercera jornada de la Liga será el que tendrán el domingo en Belo Horizonte el Atlético Mineiro y el Sao Paulo, otros dos de los favoritos y que mostraron el gran momento que atraviesan al conquistar el mes pasado los títulos del Campeonato Mineiro y del Paulista respectivamente.

Estos dos partidos concentran la atención tras dos jornadas en que los clubes pequeños han sorprendido y encabezan la clasificación del Campeonato Brasileño y en la que dos de los tres punteros deberán definir el liderato.

El Fortaleza, uno de los líderes con seis puntos tras dos victorias, recibirá el sábado al Sport en uno de los principales clásicos de la región nordeste de Brasil, mientras que el Athletico Paranaense, igualmente puntero con seis puntos, tendrá que visitar a un difícil Gremio en Porto Alegre.

El que tenga mejor resultado entre ambos podrá aislarse en la punta de la clasificación.

El tercer puntero, Atlético Goianiense, igualmente con seis puntos, tendrá que esperar que le definan la fecha de su partido por la tercera jornada, que fue postergado debido a que el Cuiabá, su rival, cedió provisionalmente su estadio, el Arena Pantanal, para la Copa América que comienza el domingo.

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), que aceptó a última hora organizar una polémica Copa América luego de que Argentina y Colombia desistieran del torneo, se abstuvo de suspender el Campeonato Brasileño, por lo que algunos de los principales clubes tendrán que jugar sin 14 de sus figuras.

Entre los más perjudicados destaca el Flamengo, campeón brasileño en los dos últimos años y máximo favorito al título, que cedió al delantero Gabriel Barbosa "Gabigol" y al centrocampista Everton Ribeiro a la selección brasileña, así como al creativo Giorgian de Arrascaeta a la selección uruguaya y al lateral Mauricio Isla a la chilena.

El Flamengo, que el domingo recibirá al América Mineiro, solicitó el aplazamiento de sus compromisos, pero la CBF hasta ahora no ha dado respuesta a la petición.

El Atlético Mineiro tendrá que disputar durante un mes la Liga sin el volante ecuatoriano Alan Franco, el atacante venezolano Jefferson Savarino, el atacante chileno Eduardo Vargas y el zaguero paraguayo Júnior Alonso.

Palmeiras no podrá contar con el portero brasileño Weverton ni con el zaguero paraguayo Gustavo Gómez, y Gremio sentirá la falta del atacante chileno Carlos Palacios y del centrocampista chileno César Pinares.

También cedieron jugadores el Sao Paulo, al zaguero ecuatoriano Robert Arboleda; el Corinthians, al centrocampista venezolano Rómulo Otero; y el Cruzeiro (que disputa la segunda división), al atacante boliviano Marcelo Martins.

- Partidos de la próxima jornada (tercera):

. Sábado: Palmeiras-Corinthians y Santos-Juventude.

. Domingo: Flamengo-América Mineiro, Atlético Mineiro-Sao Paulo, Gremio-Athletico Paranaense, Bahía-Internacional, Fortaleza-Sport, Bragantino-Fluminense y Chapecoense.

. Pendiente de fecha: Cuiabá-Atlético Goianiense.