EEUU presiona por nuevo estudio de covid ante resistencia china

(Bloomberg) -- El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, presionó el viernes a su homólogo chino en una llamada telefónica para que se permita un nuevo estudio dirigido por expertos sobre los orígenes del covid-19, pero el principal diplomático de China calificó de absurdas las teorías de una filtración del virus desde un laboratorio de Wuhan, según lecturas de ambos lados.

En la llamada con el miembro del politburó Yang Jiechi, Blinken “enfatizó la importancia de la cooperación y la transparencia con respecto al origen del virus, incluida la necesidad de estudios de fase 2 de la OMS dirigidos por expertos en China”, informó el Departamento de Estado en un comunicado. Yang dijo que China apoya la cooperación pero que no tolerará lo que, según él, eran intentos por difamar a China, según la red estatal China Central Television (CCTV).

Es la primera vez que ambos diplomáticos hablan desde una reunión en persona celebrada en marzo en Alaska que tuvo un comienzo difícil, cuando ambas partes se criticaron mutuamente frente a las cámaras de televisión. Las tensiones que comenzaron bajo la Administración Trump no han hecho más que empeorar bajo la presidencia de Joe Biden, quien ha desafiado a los líderes chinos por violaciones a los derechos humanos en Sinkiang y Hong Kong, y ha debatido sobre si China ha sido lo suficientemente transparente al momento de compartir información sobre el covid-19.

Durante la llamada telefónica, Yang instó a EE.UU. a retomar las relaciones bilaterales, indicó CCTV. El diplomático chino dijo que el diálogo y la cooperación deberían ser la norma para China y EE.UU.

Los líderes del Grupo de los Siete reunidos este fin de semana en Cornualles, Reino Unido, harán un llamado para un estudio nuevo y transparente sobre los orígenes del virus que sería encargado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Autoridades de Pekín han negado en reiteradas ocasiones que el virus se haya filtrado del laboratorio y apuntan a un informe de este año de la OMS que concluyó que lo más probable es que haya tenido un origen natural.

Yang también instó a EE.UU. a actuar con cautela en los asuntos relacionados con Taiwán, y señaló que el país norteamericano no debería utilizar asuntos de derechos humanos para interferir en la política interna de otros países.

El mes pasado, importantes diplomáticos del G7 llamaron a China a respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales, condenando el trato de Pekín a su minoría uigur con trabajos forzados y esterilización obligatoria. Pekín rechaza las acusaciones de que se están cometiendo abusos contra los derechos humanos en Sinkiang.

Blinken “subrayó la preocupación de EE.UU. por el deterioro de las normas democráticas en Hong Kong y el genocidio y crímenes de lesa humanidad actuales contra uigures predominantemente musulmanes y miembros de otros grupos étnicos y religiosos minoritarios en Sinkiang”, sostuvo el Departamento de Estado.

El Departamento indicó que Blinken también pidió que ambas partes trabajen juntas en la desnuclearización de la península de Corea, y que ambos discutieron “desafíos globales compartidos, como Irán, Birmania y la crisis climática”.

