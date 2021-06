EEUU.-Amnistía alerta de que EEUU y México deportan a miles de niños migrantes no acompañados "a situaciones de peligro"

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



Amnistía Internacional ha alertado este viernes de la deportación por parte de Estados Unidos y México de miles de niños migrantes no acompañados, que se ven obligados así a volver "a situaciones de peligro".



La organización ha publicado el informe 'Empujados al peligro', que aborda las devoluciones de estos menores que parten de países centroamericanos con el objetivo de buscar protección en territorio estadounidense.



"Los gobiernos de Estados Unidos y México están devolviendo a decenas de miles de niños no acompañados que buscan seguridad a los países de los que acaban de huir, sin un proceso de selección adecuado y sin brindarles protección frente a los peligros a los que se pueden enfrentar a su regreso", ha denunciado Amnistía en un comunicado.



En este sentido, la organización ha lamentado que el "compromiso" por parte del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, y la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, de "aumentar la coordinación para el control de la inmigración", se traduce "en ampliar la interceptación y la devolución de miles de niños y niñas no acompañados a un peligro potencial en sus países de origen".



Según Amnistía Internacional, los niños representan uno de cada tres migrantes y solicitantes de asilo en la región, incluidos muchos a quienes han obligado a cruzar separados de sus familias solicitantes de asilo, tras ser rechazados por las autoridades fronterizas de Estados Unidos.



La directora para las Américas de la organización, Erika Guevara Rosas, ha avisado de que las devoluciones de estos menores desde Estados Unidos se llevan a cabo de "forma sumaria" y "tan solo una horas después de que busquen protección", mientras desde México ejecuta las deportaciones de niños procedentes de Centroamérica "a pesar de que en Estados Unidos tienen familia con la que intentan reunirse".



"Estas políticas son peligrosas e intolerables. Estados Unidos y México deben dejar de negar a los niños y niñas no acompañados sus Derechos Humanos universales a solicitar asilo y a la reunificación familiar, sin importar de dónde procedan", ha urgido.



"CASI TODOS" LOS NIÑOS MEXICANOS



Desde que el presidente Biden ocupó su cargo en enero de 2021, unos 50.000 niños migrantes no acompañados han cruzado a Estados Unidos en busca de seguridad, muchos de ellos separándose de sus familias, que han quedado atrapadas en el norte de México tras negárseles la posibilidad de solicitar asilo en la frontera de Estados Unidos con México, ha relatado la organización.



Según las autoridades estadounidenses, aproximadamente el 80 por ciento de los niños no acompañados están tratando de reunirse con familiares en Estados Unidos, y aproximadamente el 20 por ciento proceden de México.



Así, Amnistía Internacional ha criticado que Washington "sigue devolviendo inmediatamente a casi todos los niños mexicanos no acompañados", mediante el uso "indebido" de una ley contra la trata de personas que permite a Estados Unidos repatriar con celeridad a niños y niñas de México o Canadá.



Esta práctica, ha condenado el grupo, se mantiene a pesar de la promesa del presidente, Joe Biden, de dejar de devolver a niños no acompañados, ahora que ha abandonado la aplicación de la política del mandato de Donald Trump sobre menores no acompañados, la cual consistía en rechazar a todas las personas migrantes y solicitantes de asilo en la frontera de Estados Unidos con México basándose en una "engañosa" orden de salud pública bajo el 'Título 42' del Código Penal estadounidense.



Al respecto, la organización ha recordado que la legislación de Estados Unidos establece que, antes de la devolución, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza debe hacer una selección de los niños y niñas mexicanos no acompañados para asegurarse de que no son víctimas de trata ni corren peligro en caso de ser devueltos.



Sin embargo, Amnistía Internacional ha aseverado que ha tenido conocimiento, a través de profesionales del derecho, representantes de albergues infantiles y autoridades de atención a la infancia de México, que Estados Unidos sigue devolviendo "rápidamente" a casi todos los niños mexicanos no acompañados "aún cuando corren peligro en México y solicitan asilo en Estados Unidos".



DE VUELTA EN LA FRONTERA DE MÉXICO



Por otro lado, los menores no acompañados procedentes de Centroamérica que viajan a Estados Unidos a través de México, "a menudo para huir de la violencia y reunirse con sus familias", están hallando como respuesta las devoluciones por parte de las autoridades de inmigración mexicanas, ha avisado Amnistía Internacional.



En 2019 y 2020, respectivamente, se ha deportado al 90 por ciento y el 70 por ciento de los niños procedentes de Centroamérica puestos bajo custodia, ha precisado.



Así, ha advertido de que en 2021, las autoridades de inmigración mexicanas han lanzado "grandes operaciones" en el norte y el sur del país para interceptar y repatriar a menores no acompañados, tras lo que las autoridades de atención a la infancia se hacen cargo de esos niños, "a menudo recluyéndolos en albergues cerrados", y, "en la gran mayoría de los casos, determinan que el interés superior de los menores es su devolución a los países de origen de los que han huido".



Las autoridades mexicanas encargadas de la protección infantil en la frontera de Estados Unidos con México han manifestado, según la organización, que, en algunas localidades, México sigue deportando hasta al 85 por ciento de los niños y niñas no acompañados procedentes de Centroamérica.



De este modo, en lo que va del presente ejericicio, las autoridades mexicanas parecen haber deportado a aproximadamente la mitad de los niños no acompañados a los que han puesto bajo custodia en todo el país. Sin embargo. "Puesto que la condición migratoria de muchos de estos niños y niñas aún no se ha resuelto, es probable que los índices de deportación terminen siendo más altos", ha avanzado la organización.