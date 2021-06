Economía.- Sánchez aspira a reforzar la cooperación con Costa Rica como socios estratégicos

10-06-2021 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su visita a Buenos Aires ECONOMIA POOL MONCLOA/BORJA PUIG DE LA BELLACASA



Hay más de 70 empresas españolas establecidas en Costa Rica, que generan unos 18.000 empleos y más de 1.600 millones en inversión



MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este viernes desde San José que España no solo quiere reafirmar sus lazos económicos con Costa Rica, sino que también pretende hacerlos más fuertes y amplios, trasladando, además, que las empresas españolas están deseando participar activamente en la gran transformación del país.



Así lo ha transmitido durante la clausura del foro empresarial hispanocostarricense que se ha celebrado este viernes en San José (Costa Rica), donde ha estado acompañado del presidente de la República de Costa Rica, Carlos Alvarado, y de otros representantes institucionales, empresariales, sindicales y sociales de ambos países.



En su intervención, Sánchez ha trasladado, además, la solidaridad y apoyo de España a la sociedad costarricense para hacer frente a la pandemia, recordando que el virus ha recorrido todo el planeta y también han sido "tiempos duros" en España, que ahora con el avance en el proceso de vacunación empieza a sentir la recuperación económica. "La recuperación desde el punto de vista económico empieza a ser más tangible y contundente", ha apuntado Sánchez.



Sánchez ha señalado que para España iberoamérica es uno de sus principales puntos de acción exterior. "América Latina es una región estratégica para España, para nuestra proyección internacional y no se entendería España si no se mirara a la comunidad iberoamericana", ha enfatizado el presidente.



En este sentido, ha recordado que España es el primer inversor extranjero en Latinoamérica dentro de la Unión Europea y ocupa el segundo lugar a nivel global, tras Estados Unidos. Además, ha indicado que se estima que las empresas españolas han creado en estos años alrededor de 800.000 puestos de trabajo directos.



"La profundización de la relación bilateral España-Iberoamérica no solamente ha contribuido al crecimiento económico y al desarrollo de la región, sino que además ha resultado ser esencial para la internacionalización de la economía española" ha resaltado.



En cuanto a la relación bilateral con Costa Rica, Sánchez ha señalado que es el segundo país de centroamérica con mayor presencia empresarial española, con el 27% del total, aunque espera que se dé un salto cualitativo, aspirando a que ambos países refuercen la cooperación como socios estratégicos.



En esta línea, el presidente de la República de Costa Rica, Carlos Alvarado, ha afirmado que la relación entre ambos países es fuerte y que da frutos, aunque ha lamentado que aún "no se haya explotado todo su potencial".



"Las relaciones que deseamos establecer con nuestros socios comerciales deben ser profundas, de mutuo beneficio y duraderas en el tiempo y de crecimiento sostenible. Esas son las buenas alianzas", ha remarcado Alvarado. MEMORÁNDUM SOBRE INFRAESTRUCTURAS Y TURISMO ENTRE AMBOS PAÍSES



También presente en el foro empresarial, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha destacado durante la inauguración del mismo la "estrecha colaboración" entre ambos países y ha señalado que actualmente hay más de 70 empresas españolas establecidas en Costa Rica que generan unos 18.000 empleos y más de 1.600 millones de euros en inversión. "Confiamos en que el nuevo esfuerzo reformador de la economía de Costa Rica permita atraer más inversiones españolas", ha remarcado.



Con motivo de la presencia de las autoridades y representantes españoles en Costa Rica, la ministra ha informado de que se va a proceder a firmar dos memorándum entre los dos países sobre infraestructuras y transportes y sobre turismo.



La titular de Industria ha remarcado el compromiso de España con la región latinoamericana, algo que se ha reflejado en el plan para la interncioanalización aprobado recientemente y dotado con 4.500 millones de euros, donde se ha considerado a la región como "prioritaria". "Tenemos todo lo necesario para que la relación bilateral se haga más estrecha", ha enfatizado.



Tras la pandemia, uno de los desafíos a los que se enfrentan los gobiernos se basa en abordar la recuperación, para lo que será esencial abordar proyectos de inversión pública para la reactivación económica abordando los retos globales basados en la sostenibilidad y la digitalización. Para ello, la ministra ha destacado y "puesto a disposición" de Costa Rica la "fortaleza" y experiencia de las empresas españolas en sectores como la construcción o el desarrollo de 'apps'.



PRESENCIA SIGNIFICATIVA DE LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS EN COSTA RICA



Por su parte, el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha destacado el compromiso de las empresas españolas en Costa Rica, las cuales tienen una "presencia muy significativa" en algunos sectores estratégicos del país centroamericano.



En este sentido, el máximo representante de la patronal española ha resaltado que la presencia española en Costa Rica "pone de manifiesto la confianza de los empresarios españoles en el país más avanzado de Centroamérica, que goza de una gran estabilidad política de una economía abierta y de un clima de negocios muy favorable".



Además, Maroto y Garamendi ha aprovechado para felicitar al país 'tico' por su reciente incorporación como el trigésimo octavo miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), unas palabras que ha agradecido el propio presidente de la República de Costa Rica, quien ha destacado que el país ha tardado ocho años en ingresar.



El presidente de la patronal ha afirmado que esta noticia ha sido "muy valorada" por las empresas españolas, ya que pone de manifiesto la apuesta del país "por principios tan importantes como la modernización de la gobernanza público-privada y la adecuación de los marcos regulatorios".