Dolor unánime entre los políticos por el hallazgo del cadáver de la niña

El buque del Instituto Español de Oceanografía (IEO) Ángeles Alvariño sigue rastreando este jueves los fondos marinos de la costa de Santa Cruz de Tenerife en busca de pistas sobre el paradero de las niñas Anna y Olivia, desaparecidas junto a su padre, Tomás G., desde el 27 de abril. EFE/Miguel Barreto

Madrid, 10 jun (EFE).- La clase política española se ha mostrado esta noche sin fisuras al expresar su "dolor" y el "horror" por el hallazgo del cadáver de una niña en Tenerife, que puede ser Olivia, la mayor de las dos niñas desaparecidas junto a su padre.

Los mensajes más importantes recabados de las redes sociales son los siguientes:

- Pedro Sánchez (PSOE), presidente del Gobierno: "No puedo imaginar el dolor de la madre de las pequeñas Anna y Olivia, desaparecidas en Tenerife, ante la terrible noticia que acabamos de conocer. Mi abrazo, mi cariño y el de toda mi familia, que hoy se solidariza con Beatriz y sus seres queridos".

- Pablo Casado, presidente del PP: "Nos conmociona conocer el terrible desenlace tras la desaparición de Olivia y Anna. La esperanza ha cedido el paso a la desolación y al dolor más profundo por su pérdida. Todo mi cariño y apoyo a Beatriz, su madre, y al resto de su familia en este momento tan difícil".

- Inés Arrimadas, presidenta de Ciudadanos: "Qué horror más espantoso. Esta terrible noticia conmociona a toda España. No podemos ni imaginar el calvario que está sufriendo Beatriz. Todo mi apoyo a ella y su familia".

- Iñígo Errejón, líder de Más Madrid: "Qué horror. Todo mi cariño a la madre de #AnnaYOlivia".

- Jone Belarra (Unidas Podemos), ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 del Gobierno de España: "Sobrecogida con la terrible noticia que acabamos de conocer. Quiero enviar el abrazo más fuerte a la madre, Beatriz, y a sus familiares. Tenemos que acabar con la #ViolenciaVicaria que tanto dolor está causando en nuestro país. Vamos a trabajar en ello sin descanso".

- Rocío Monasterio, presidenta de Vox en la Comunidad de Madrid: "No hay palabras, ni consuelo. ¡Ojalá el asesino este vivo y se pudra de por vida en la cárcel! Urge cambiar el código penal. #DEP #cadenaPerpetua". EFE

