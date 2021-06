Cuba.- Cuba rechaza "enérgicamente" la "espuria e injerencista" resolución aprobada por el Parlamento Europeo

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Cuba ha rechazado "enérgicamente" la "espuria e injerencista" resolución aprobada el jueves por el Parlamento Europeo, que lamentó la falta de "avances" a nivel de democracia y Derechos Humanos en la isla tras cuatro años del inicio del diálogo con la Unión Europea (UE).



"Reiteramos nuestro enérgico rechazo a la espuria e injerencista resolución aprobada en el Parlamento Europeo", ha dicho el ministro de Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, a través de un mensaje publicado en su cuenta en la red social Twitter.



"Cuba continuará la construcción de una sociedad socialista más justa y democrática frente a la retórica de representantes de la extrema derecha vinculados a la subversión de Estados Unidos", ha agregado.



A las críticas se ha sumado el Parlamento de Cuba, cuya Comisión de Relaciones Internacionales ha sostenido que "una vez más, el Parlamento Europeo ha desempeñado el triste papel de rehén de un pequeño grupo de eurodiputados de la extrema derecha obsesionados con destruir la Revolución Cubana, quienes tienen un vínculo demostrado con organizaciones radicadas en Miami financiadas por el Gobierno de Estados Unidos".



"La espuria e injerencista resolución que se acaba de aprobar en el Parlamento Europeo le resta credibilidad a esa institución y refleja la doble moral hacia la nación cubana. No existe en ella intención alguna de cooperar o dialogar, ni la más mínima expresión de respeto a Cuba como país libre, independiente y soberano", ha añadido.



Así, ha mostrado su "enérgico rechazo" a lo que ha descrito como "un engendro promovido por los representantes más extremistas de las agrupaciones políticas españolas, el Partido Popular y Vox, quienes no tienen ninguna autoridad moral para juzgar a Cuba y que han trasladado sus rencillas políticas internas contra el actual Ejecutivo de ese país al Parlamento Europeo".



"Una resolución como esta, plagada de doble rasero, no nos quita el sueño", ha dicho, al tiempo que ha recalcado que "las campañas promovidas por los enemigos y sus lacayos fracasan ante la voluntad de nuestro pueblo de seguir avanzando unido en la construcción de una sociedad cada vez más justa y democrática".



La resolución del Parlamento Europeo, aprobada con 386 votos a favor, 236 en contra y 59 abstenciones, critica lo que describe como "una falta de compromiso y voluntad" de las autoridades cubanas para "reformar el sistema" e insiste en que, casi cuatro años después de la entrada en vigor del diálogo con la UE, no hay "ningún resultado positivo sustancial y tangible para el pueblo cubano".



La resolución, que ha salido adelante gracias al apoyo de los populares, liberales, conservadores y la ultraderecha, denuncia que la situación de los Derechos Humanos y la democracia en Cuba "no ha mejorado" y, en particular, pone el foco en la situación de los presos políticos y en la persecución de la disidencia por parte de La Habana.



La resolución pide a las autoridades de la isla la liberación de todas las personas detenidas "de manera arbitraria por ejercer sus derechos de expresión y reunión". Así, alude a la detención arbitraria de más de 80 presos de conciencia, al caso de los miembros del Movimiento San Isidro y recuerda el hostigamiento a los activistas y defensores de los Derechos Humanos que se esfuerzan por promover la libertad de expresión.