Coronavirus.- Indonesia teme un empeoramiento del coronavirus ante la inminente deportación de migrantes desde Malasia

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



Las autoridades de Indonesia han expresado este viernes que temen un empeoramiento de la situación epidémica por la pandemia de coronavirus ante la inminente deportación de migrantes desde Malasia.



El Gobierno malasio, que ha llevado a cabo una serie de operaciones contra los trabajadores extranjeros que se encuentran en el país, tiene previsto deportar a 7.200 personas a Indonesia, que ha pedido que las mujeres y niños sean devueltos primero al país.



Femmy Eka Kartika Putri, del Ministerio para la Coordinación y el Desarrollo Humano de Indonesia, ha afirmado que millones de trabajadores sin documentación procedentes de Birmania, Nepal, Indonesia y Bangladesh se encuentran en Malasia, la mayoría en los sectores de la construcción y la industria.



Sin embargo, el Gobierno malasio ha incrementado recientemente las medidas contra los migrantes, por lo que muchos han sido detenidos y deportados. Los casos de coronavirus han alcanzado cifras récord durante el último mes en Malasia, que es el país con mayor número de contagios per cápita del sudeste asiático, según informaciones del diario 'The Stratis Times'.



La ONG Migrant Care, no obstante, ha alertado de que las autoridades se están topando con dificultades a la hora de sacar adelante el plan, si bien no existe un plan específico para garantizar el cuidado adecuado de los migrantes. "No hay ningún plan de mitigación específico para después de la deportación", ha lamentado.