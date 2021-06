Colombia.- La CIDH finaliza su visita a Colombia mientras el Comité del Paro analiza el futuro de las protestas

El Gobierno de Duque, "satisfecho" por el "reconocimiento" de la CIDH a "la fortaleza institucional de Colombia"



MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha finalizado este jueves su visita a Colombia para verificar las denuncias de violaciones a los Derechos Humanos en el marco de la protestas, mientras el Comité Nacional de Paro (CNP) analiza el futuro de las movilizaciones.



En su último día en territorio colombiano, la presidenta de la CIDH, Antonia Urrejola, ha recibido al Comité del Paro para obtener información del contexto de las marchas, así como con un grupo de legisladores opositores.



Asimismo, se ha reunido con las Altas Cortes en Bogotá, así como con la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y, nuevamente, con la vicepresidenta y ministra de Exteriores colombiana, María Lucía Ramírez, mientras ha continuado con la escucha de los testimonios de afectados por las protestas, familiares y policías.



"La CIDH se despide de Cali, después de dos días de importantes actividades; agradece a las autoridades locales, órganos del Ministerio Público y a la sociedad civil, la apertura para dialogar y entregar información en el marco de la visita de trabajo", ha indicado también la organización a través de su perfil de Twitter.



Respecto al final de esta visita, la vicepresidenta colombiana ha aseverado que la comisión ha recomendado "seguir dialogando" y "buscar espacios de encuentro" para "preservar la democracia.



"Nos sentimos muy satisfechos como parte del estado colombiano por el reconocimiento explícito y reiterado que hicieron los distintos comisionados a la fortaleza institucional de Colombia", ha señalado también Ramírez, para incidir en que la CIDH está, al igual que el Gobierno, "tremendamente dolida por las vidas que se han perdido en el país".



En este contexto, ha aseverado que el presidente, Iván Duque, se ha comprometido a "que se sigan haciendo todas las investigaciones necesarias sobre cuáles han sido realmente las causas de la muerte de esas 21 personas que tristemente ya se ha comprobado que han fallecido como consecuencia de estas protestas".



El mandatario, como ha destacado Ramírez, se ha reunido con los comisionados y ha reiterado "todo el esfuerzo que se hace para que la Policía Nacional cuente con todo el apoyo institucional y para que tenga un entrenamiento permanente y una formación en Derechos Humanos", si bien ha condenado que se haya "atacado sin misericordia" a los agentes.



En este sentido, la ministra "ha llamado a los colombianos a que haya concordia" y a "buscar métodos de diálogo civilizado".



Así, ha avanzado que el Ejecutivo esperará el informe de la observación de la comisión y sus recomendaciones "con la mayor disposición de seguir mejorando todo lo que esté a nuestro alcance para que Colombia siempre sea garante de los Derechos Humanos".



La ministra ha trasladado que será el embajador Alejandro Ordoñez el encargado de "mantener este trabajo permanente con la CIDH", ya que transmitirá al Gobierno las recomendaciones, y, por otra parte, ha añadido que las investigaciones relacionadas con Derechos Humanos "van a tener una prioridad".



"Cuando tengamos las recomendaciones definiremos cómo seguir", ha dicho, para considerar que el cierre de esta visita ha sido de "muchísimo respeto y de muchísimo reconocimiento a la democracia e institucionalidad" de Colombia.



ENCUENTRO CON CLAUDIA LÓPEZ



Por otro lado, la CIDH ha mantenido un encuentro con la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien le ha entregado un informe sobre violaciones de Derechos Humanos y civiles por parte de uniformados en las protestas.



La regidora ha demandado también a la CIDH apoyo para lograr con urgencia la investigación, judicialización y reparación de las denuncias de civiles y de miembros de la Fuerza Pública afectados, informa 'El Espectador'.



FUTURO DEL PARO



Mientras tanto, el futuro de las movilizaciones se analiza por parte del Comité del Paro, que había anunciado que este jueves por la mañana daría a conocer lo que sucederá con las marchas.



Se conoce que habría división entre los integrantes del Comité entre quienes están a favor de levantar el paro y negociar el Pliego de Emergencia con el Gobierno Nacional y otros que propusieron cambiar la forma de hacer el paro en el país, informa el medio colombiano 'El Tiempo'.



Así, los convocantes de las marchas están analizando, tras 44 días de protestas, "un cambio de táctica y estrategia" en las movilizaciones. Estas valoraciones podrían incluir la posición del CNP frente a los bloqueos, una condena que el Gobierno ha demandado en reiteradas ocasiones en el marco del diálogo entre las partes que no se ha materializado en una mesa de negociación.



Desde Dignidad Agropecuaria han avanzado que "puede que no sigan tan intensas o frecuentes las marchas, pero habrá otros eventos virtuales, asambleas para explicar en qué consiste el pliego de emergencia", pues esto "puede ayudar que se acaben los pleitos entre Policías y manifestantes".



Mientras, el presidente de la Confederación General del Trabajo, Percy Oyola, ha dicho que "en la medida en que no tenemos garantías para el ejercicio de la protesta, no debemos arriesgar más vidas de los jóvenes que son quienes han puesto una cuota de sangre muy importante y desafortunada en medio de esta protesta".