Ciberataque e incendio deja a miles sin luz en Puerto Rico

Añade cantidad de usuarios sin servicio en 5to párrafo y cita del gobernador en el 8vo ///Miami, 11 Jun 2021 (AFP) - Un incendio en una subestación eléctrica en Puerto Rico dejó cientos de miles de usuarios sin electricidad este jueves, poco después de que la compañía eléctrica informara de un ciberataque DDoS que la empresa no vinculó inmediatamente al fuego."Se produjo un incendio en un transformador en la subestación Monacillo", en la municipalidad de San Juan, informó la nueva compañía eléctrica Luma Energy, que comenzó a operar el 1 de junio para mejorar el sistema de transmisión eléctrica en la isla caribeña."El fuego provocó apagones significativos en toda la isla", escribió la empresa en su cuenta de Facebook.Fotografías y videos publicados en las redes sociales mostraban una gran llamarada y una humareda negra sobre la subestación, rodeada de camiones de bomberos.En la noche del jueves, Wayne Stensby, CEO de Luma, dijo en conferencia de prensa que unos 700.000 usuarios tenían cortada la electricidad, informó el diario local El Nuevo Día. La empresa añadió que demorará toda la noche en restaurar el servicio.Además, a media tarde, Luma Energy había informado en un comunicado que sufría un ataque de denegación de servicio (DDoS, en inglés), que produjo 2 millones de visitas por segundo e impidió a los clientes acceder a sus cuentas.Las autoridades no informaron si existía alguna vinculación entre ambos episodios."Todas las autoridades de ley y orden, tanto estatales como federales, están investigando la explosión en la subestación eléctrica de Monacillos", escribió Pedro Pierluisi, gobernador de este territorio estadounidense en el Caribe."Quien sea responsable del mismo tendrán que responderle al Pueblo de Puerto Rico", añadió.De su lado, la representante única de Puerto Rico ante el Congreso en Washington, Jenniffer González, también prometió trabajar para que se investigue el caso."El fuego en Monacillos, el apagón a más de medio millón de residentes, sectores sin luz desde hace una semana no me parecen eventos aislados", escribió en Twitter, refiriéndose a otros episodios recientes."He alertado a las entidades federales de ley y orden para que se investigue cada evento. Le hacen daño al pueblo, ese es el que sufre", prosiguió.Luma Energy es una firma creada para atender Puerto Rico bajo las empresas matrices ATCO y Quanta Services, ambas líderes en Norteamérica.lm/lda