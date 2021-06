Carmelo Valencia logra doblete con el que Junior derrota 3-2 a Millonarios

En la imagen, Carmelo Valencia del Junior. EFE/Ricardo Maldonado Rozo/Archivo

Bogotá, 10 jun (EFE).- Junior, de la mano de Carmelo Valencia, derrotó 3-2 a Millonarios, en tanto que Deportes Tolima y La Equidad igualaron a un gol en los partidos de la ida de la semifinal de la liga colombiana que comenzó este jueves.

En Barranquilla, el interminable Valencia, de 36 años, anotó dos goles que auparon a su equipo al liderato de su liguilla. El primero del chocoano fue a los 10 minutos y el segundo lo marcó 20 minutos después con lo que se constituyó en la gran figura del partido, que no tuvo público.

Sin embargo, el ariete de Millonarios, Fernando Uribe, logró el 1-1 parcial, pero cerrando el primer tiempo el argentino Fabián Sambueza hizo el 3-1, marcador con el que los equipos se fueron al descanso.

El segundo tanto de los Embajadores fue obra de Cristian Arango a los 56 minutos de un juego intenso en el que fue expulsado Danny Rosero (Junior).

Luego de este triunfo, Junior lidera su liguilla y quedó listo para el juego de vuelta que será en Bogotá el próximo domingo en el que Millonarios, dirigido por Alberto Gamero, confía en revertir la desventaja que tiene.

Junior completó siete partidos invictos como local en la Liga. Hasta antes de este partido ningún equipo le había convertido a los Tiburones más de un gol y tuvo tres juegos con la valla invicta.

Pese a que perdió, Millonarios sigue como el equipo más goleador de los que quedan en competencia porque lleva anotados 27 tantos en 21 juegos.

En la otra semifinal, el Deportes Tolima y La Equidad igualaron 1-1, lo que supone una leve ventaja para el onceno bogotano que tendrá en el juego de vuelta, el próximo lunes, la oportunidad de liquidar la llave para avanzar a la final.

Temprano, a los seis minutos de juego, el venezolano Yohandry Orozco le dio la ventaja al vinotinto y oro, pero Juan Mahecha igualó a los 37, en el partido disputad en Ibagué.

Tolima no tuvo para este partido a Jamilton Campaz, su estrella, que fue convocado para la Copa América de Brasil. El juvenil delantero es el que le da chispa y gol al equipo.

La Equidad no tuvo en el banco a su técnico Alexis García, quien resultó positivo para covid-19. García fue el comentarista invitado de un canal de televisión colombiana para el partido entre Colombia y Perú por las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Catar.

Durante la transmisión, el entrenador fue afectado por una persistente tos que dificultó su labor como analista.