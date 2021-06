Butragueño, De Gea, Le Tissier y excompañeros homenajean a Nino tras su retirada

El jugador con más partidos y goles en la casi centenaria historia del Elche C.F., Juan Francico Martínez Modesto "Nino", durante la rueda de prensa que ofreció en las instalaciones de la entidad ilicitana anunciando su retirada del fútbol profesional tras más de 25 años de carrera. EFE/Morell

Elche (Alicante), 11 jun (EFE).- Numerosas personalidades del fútbol, entre las que se encuentran Emilio Butragueño, director de relaciones institucionales del Real Madrid, el portero de la selección española, David de Gea, el ex centrocampista inglés del Southampton Matt Le Tissier, además de varios compañeros y jugadores históricos del Elche, han felicitado a través de las redes sociales a Juan Francisco Martínez ‘Nino’ tras anunciar su retirada.

El atacante almeriense, de 41 años, anunció este lunes que dejaba el fútbol profesional tras 24 años en activo y varios récords en el fútbol español y en el Elche, como ser el jugador con más partidos y goles en la entidad ilicitana.

Butragueño, ídolo de infancia de Nino, aseguró que el almeriense deja un “recuerdo imborrable” en su paso por el fútbol y calificó al ya ex jugador como “referente” para todos los jóvenes que sueñan con ser futbolistas profesionales.

“Gracias por todo lo que has representado y un muy fuerte abrazo”, añade el exdelantero del Real Madrid, club de cuya cantera formó parte Nino.

El guardameta de la selección española, declarado seguidor del Elche, también hizo mención a la retirada del delantero con un mensaje en redes sociales con el lema #leyendaeterna.

Le Tissier, por el que el Nino sentía admiración, también envió un mensaje calificando de “leyenda” su trayectoria, mientras que otros compañeros de sus inicios, como el argentino Mariano Armentano y el alicantino Raúl Ivars le han felicitado por todos los éxitos y logros conseguidos, o más recientemente, como el excapitán Edu Albacar.

El veterano Miguel Quirant, histórico defensa del Elche al que Nino arrebató la marca de partidos oficiales, deseó “suerte” al ya exjugador en su nueva vida y aseguró que siempre será “querido y tendrá carisma” entre la afición ilicitana después de “todos los récords” que ha batido.

Algunos de sus últimos compañeros de vestuario, como el portero Edgar Badía, el capitán Gonzalo Verdú o Fidel Chaves también han mostrado su admiración por la trayectoria del almeriense.

También los componentes del equipo Genuine del club ilicitano han grabado un vídeo en los que homenajean al almeriense por su dilatada trayectoria profesional.