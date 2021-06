Brasil.- Bolsonaro asegura "no pintar nada" en las decisiones contra la pandemia y culpa a los tribunales

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha vuelto a arremeter contra el uso de la mascarilla y el poder que los tribunales han concedido a las autoridades locales para tomar decisiones contra la pandemia y, aunque ha asegurado "no pintar nada", ha defendido que quienes contrajeron la enfermedad y se vacunaron no la usen.



"Quien ya se infectó y quien se vacunó no necesita usar mascarilla", ha dicho el presidente, un día después de que anunciara que había pedido al ministro de Salud, Marcelo Queiroga, su "opinión" en este sentido, cuenta 'O Globo'.



"Quien tiene que decidir es él, dar su opinión", ha dicho en referencia a Queiroga. "Aunque quien decide en primera línea son los gobernadores y los alcaldes. Yo no pinto nada" y después, el Tribunal "Supremo, ellos son quienes mandan. Nada como estar en paz con tu conciencia", ha dicho a la prensa a las puertas del Palacio de Alvorada.



Al ser cuestionado el ministro Queiroga sobre este asunto del uso de la mascarilla, el cuarto ministro de Salud de la era Bolsonaro ha confirmado haber recibido una petición del presidente para elaborar un informe al respecto, pero antes, ha recalcado, se necesita vacunar a la población a un mayor ritmo.



Queiroga por último ha descartado cualquier tipo de presión por parte de Bolsonaro y ha manifestado que ambos trabajan en "absoluta armonía", pues "es así como funcionan en democracias los regímenes presidencialistas", ha manifestado ante los medios desde la sede del Ministerio de Salud.



"El presidente siempre nos aconseja de manera muy personal y yo llevo los datos para que tomemos las mejores decisiones en relación a la salud pública", ha dicho.



Ante la falta de medidas desde el principio de la crisis sanitaria, algunos gobiernos locales solicitaron amparo al Tribunal Supremo, que falló a su favor y les otorgó el mando de las políticas contra el coronavirus. Desde entonces, Bolsonaro ha intentado bloquear medidas como el confinamiento y el uso de mascarilla, y ha denunciado que la Justicia no deja trabajar al Gobierno Federal.