Argentina.- Argentina aprueba un proyecto de ley para promover la paridad de género en medios de comunicación

La Cámara de Diputados envía al Senado un proyecto de ley sobre cuotas en el sector laboral para personas transgénero



MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



La Cámara de Diputados de Argentina ha aprobado en la madrugada de este viernes un proyecto para garantizar la paridad de género en los medios de comunicación estatales.



Con la luz verde de la cámara se convierte en ley este reglamento para que no solo "haya más mujeres", sino que haya "una perspectiva de género" en los medios.



Así lo aseverado el presidente de la comisión de Comunicaciones, Pablo Carro, que ha detallado que no se trata "de un proyecto de cupo, ni de paridad", sino de una "equidad de género", que ha considerado es un "concepto más potente" que generará "más oportunidades", ya que se necesitan "más mujeres en las mesas directivas de los medios".



El proyecto ha contado con la luz verde de 134 diputados, en una votación en la que la mayoría de los diputados del opositor Juntos por el Cambio han estado ausentes, ya que han abandonado la sesión cuando se empezó a votar el proyecto. Los nueve parlamentarios de esta formación que han permanecido en el hemiciclo han votado en contra, no obstante.



A pesar de que se trata de una ley que solo se aplicará en los medios públicos, también incluye un apartado en el que se garantiza que los medios privados que cumplan con los requisitos, y por tanto obtengan el certificado de equidad de género que otorgará la Administración, tendrán preferencia en la asignación de publicidad institucional.



Este ha sido uno de los principales motivos por lo que su aprobación se ha retrasado, ya que ha generado controversias en el debate parlamentario. Finalmente la votación de este apartado se ha saldado con un total de 126 votos afirmativos contra 78 negativos, y dos abstenciones.



La nueva ley fija que "la equidad en la representación de los géneros desde una perspectiva de diversidad sexual, debe aplicarse sobre la totalidad del personal de planta permanente, temporaria, transitoria y/o contratado, cualquiera sea la modalidad de contratación, incluyendo los cargos de conducción y/o de toma de decisiones", recoge Télam.



DE CAMINO AL SENADO LA LEY DE INCLUSIÓN LABORAL



También en la madrugada de este viernes la Cámara de Diputados ha aprobado por amplía mayoría el proyecto de ley de inclusión laboral para personas transexuales y transgénero, que ahora deberá ser discutida y aprobada en el Senado.



El proyecto legislativo, que ha sido aprobado por 207 votos a favor frente a 11 en contra y siete abstenciones, especifica que se deberá garantizar "una representación de personas travestis, transexuales, transgénero e intersex en una posición no inferior al 1 por ciento de la totalidad del personal".



Además, las "contribuciones patronales que se generan por la contratación de las personas beneficiarias de la presente Ley podrán tomarse como pago a cuenta de impuestos nacionales" en el marco de esta legislación.



En el debate, que se ha extendido durante más de tres horas, la presidenta de la comisión de Mujeres y Diversidades, Mónica Macha, ha argumentado que con este proyecto se pone en el centro "de la conversación política (...) que no somos lo que nuestros genitales nos obligan, que no somos la cárcel de un cuerpo".



Asimismo, ha asegurado que "esta ley ataca al patriarcado, ataca al biologicismo" y tiene como objetivo sacar de la "clandestinidad" a las personas transgénero.