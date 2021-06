Anabel Pantoja muestra su peor cara cuando le preguntamos por la demanda de Kiko Rivera a su tío Agustín

26-05-2021 Anabel Pantoja EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 11 (CHANCE)



A pesar de trabajar en televisión y de que buena parte de sus ingresos mensuales procedan de su faceta de colaboradora y de comentar en 'Sálvame' los avatares que rodean a su familia, Anabel Pantoja ha vuelto a mostrar su peor cara con la prensa y, lejos de pronunciarse sobre la ratificación de la demanda de Kiko Rivera a su tío Agustín, ha huido cuando le hemos preguntado por la noticia.



La sobrinísima salía de disfrutar de un espectáculo de flamenco con unos amigos en el centro de la capital cuando le preguntamos por las acciones legales de su primo contra su tío y por la polémica que se ha formado por la comunión del hijo de Kiko y Jessica Bueno.



Sin disimular su fastidio por la presencia de la prensa, Anabel aseguraba muy seria que no iba a hacer declaraciones "porque no sé nada" - cuanto menos extraño tratándose de su tío y de su primo - pero, ante nuestra insistencia y después de ignorar las preguntas relacionadas con las polémicas del clan Pantoja, la influencer decidía huir de las cámaras corriendo por las calles de Madrid. Una huida que no dudará mucho tiempo, puesto que este viernes la veremos en el plató de 'Sálvame' y, sin duda, tendrá que romper su silencio sobre la ratificación de la demanda de Kiko a su tío Agustín.