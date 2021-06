Abreu, luego de su adiós a las canchas: Esto es una vuelta a la esquina

El delantero uruguayo Sebastián 'Loco' Abreu (i) habla con sus compañeros hoy, durante su último partido como jugador profesional entre su equipo el Sud América y Liverpool, en Montevideo (Uruguay). EFE/Raúl Martínez

Montevideo, 11 jun (EFE).- El delantero uruguayo Sebastián Abreu, que este viernes le dijo adiós a los terrenos de juego tras 26 años y 6 días como futbolista profesional, apuntó luego de la derrota de su equipo, Sud América, por 5-0 ante el Liverpool que "esto es una vuelta a la esquina", en alusión a que seguirá vinculado al balón.

Después de jugar en 31 equipos -a los que se suman el Minas de su ciudad natal y la selección uruguaya- y dirigir a dos de ellos, el Santa Tecla salvadoreño y el Boston River uruguayo, Abreu dará el salto a los banquillos y por eso dijo, tras el partido, que seguirá "ligado al fútbol" y que continuará estando "cara a cara" con los periodistas que aguardaban en el estadio Belvedere, del Liverpool.

Amante de las estadísticas, recordó que el de este viernes fue su partido oficial número 851 y que acumuló 432 goles, entre los cuales no se contabiliza quizá el más famoso: el penalti que lanzó a lo Panenka en el Mundial de Sudáfrica 2010 ante Ghana y que le dio a Uruguay el pase a las semifinales del torneo.

"Sí, no está, pero sí en la retina, en la memoria y acá (señalando al pecho), en el corazón", apuntó.

Abreu no quiso destacar el nombre de ningún compañero, precisamente por haber pasado por tantos vestuarios y argumentó que por eso son "fundamentales" las chapitas que adornan su inseparable mate. "Me hacen llevar al momento y al lugar y me hacen acordarme de muchos compañeros, a los que uno siempre tiene que estar agradecido", indicó.

Aunque el exinternacional uruguayo hubiera soñado con despedirse en el club de sus amores, el Nacional, agradeció al modesto Sud América su fichaje para jugar este año en Primera División y por darle la oportunidad "de decir adiós de la manera que uno siempre quiso, eligiendo el momento indicado y siendo uno el que toma la decisión".

También quiso tener palabras de cariño para "compañeros, entrenadores, directivos, periodistas y amistades" que hizo en el fútbol. "Creo que es lo que se cosecha, creo que es lo más lindo; la carrera, la trayectoria habla por sí solo, pero la parte humana es la que uno más resalta y hoy me están dando esa caricia al alma con tantos mensajes", indicó.

Abreu disputó los últimos 15 minutos del partido que este viernes jugó el Sud América contra el Liverpool y que los negriazules vencieron por 5-0 con una gran actuación (tres goles) de Juan Ignacio 'Colo' Ramírez, que le arruinó la fiesta al 'Loco' un día después de quedarse fuera de la convocatoria de la selección para la Copa América.

El veterano delantero dispuso de una ocasión antes del final del partido, pero no consiguió marcar un tanto en su despedida.

En los prolegómenos del encuentro, ambos clubes quisieron homenajear a Abreu, al que le obsequiaron con una camiseta (el Liverpool) y una placa (el Sud América).