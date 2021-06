Abelardo: "Luis Enrique es el mejor seleccionador que España puede tener"

El entrenador Abelardo Fernández.- EFE/Javier Etxezarreta

Gijón (Asturias), 11 jun (EFE).- El técnico y exfutbolista español Abelardo Fernández, 54 veces internacional, que disputó dos Mundiales y dos Eurocopas, manifestó a EFE que Luis Enrique Martínez -al igual que él, oro en los Juegos Olímpicos de Barcelona'92- "es, hoy por hoy, el mejor seleccionador que" España puede "tener" y que éste se encuentra "en el 'top 5' a nivel Mundial".

Abelardo y Luis Enrique (ambos de 1970) no sólo nacieron en la misma ciudad -Gijón-, sino que son del mismo barrio -Pumarín-. Fueron al mismo colegio, el Elisburu; y coincidieron, de niños, en el Xeitosa, antes de hacerlo en las categorías inferiores del Real Sporting de Gijón, en el primer equipo de la capital de la Costa Verde, en el FC Barcelona y en la selección española.

"Yo creo que, hoy por hoy, Luis Enrique es el mejor seleccionador que podemos tener. Sin duda. Es un técnico que está en el 'top 5' a nivel mundial", declaró a Efe Abelardo, que en la división de honor del fútbol español dirigió al Sporting, al Alavés y al Espanyol; y que es uno de los que mejor conoce al actual técnico de la selección española.

"Es un entrenador cuyos equipos da gusto verlos jugar, que maneja todas las situaciones, en ataque y en defensa. Es un técnico cuyos equipos quieren el balón, siempre y que ante la pérdida del balón presionan como nadie", explicó.

"Sus jugadores juegan siempre muy ordenados, tanto en ataque como en defensa. Además, Luis Enrique genera muy buen ambiente en los grupos que dirige. Yo creo que es el mejor seleccionador que podemos tener. Y creo que estamos en las mejores manos", indicó, en una entrevista con la Agencia EFE que tuvo lugar en Gijón, Abelardo; que jugó los Mundiales de Estados Unidos'94 y Francia'98; y las Eurocopas de Inglaterra'96 y de Bélgica y Holanda 2000.

"Después, el fútbol es un juego. Pero creo que vamos a hacer una gran Eurocopa", opinó el técnico asturiano, que como futbolista defendió en 54 ocasiones la camiseta de la selección absoluta; y que para nada cree que la presión pueda afectarle a su paisano.

Como jugador, Luis Enrique fue 62 veces internacional, jugó tres Mundiales (los de Estados Unidos y Francia; y el de Corea y Japón 2002) y una Eurocopa (la de Inglaterra). Y como técnico, antes de ser seleccionador nacional, dirigió, entre otros, al Celta de Vigo, al Roma italiano y al Barcelona.

"Creo que vivió con mucho más presión cuando era técnico del Barcelona que ahora en la selección. Ahora, las ruedas de prensa las tiene normalmente cada mucho tiempo. En el Barça las tenía cada dos días, prácticamente; y lo hizo fenomenal. Logró muchísimos éxitos allí, sometido a esa presión", comentó Abelardo acerca de Luis Enrique; único técnico español, junto a Pep Guardiola, que ha ganado un 'triplete': Liga, Copa y Liga de Campeones, en la misma temporada.

"Para mí, en esas ruedas de prensa estaba fantástico; era un 'crack'; y, en comparación, creo que ahora las de la selección para él son un juego de niños", dijo el técnico asturiano que lideró el último ascenso del Real Sporting de Gijón a la Primera división española, durante la temporada 2014-15.

Abelardo sí cree, por contra, que Luis Enrique está dispuesto a asumirla él a cambio de quitarle esa presión a sus jugadores.

"Sí, así es. El otro día dijo una frase que es muy buena: que los pitos a él incluso le 'ponen', pero que lo que no le gusta nada es que piten a sus jugadores", apuntó.

"Él ya era así de futbolista; sabía perfectamente soportar la presión. Su rendimiento siempre era alto; y no le afectaba para nada el entorno", declaró a Efe el 'Pitu' Abelardo, que admitió que, con tantas sedes y jugándose en el marco de la pandemia del covid-19, esta Eurocopa "es un poco especial".

"Lo es, por no haber todo el público que quisiéramos en los estadios; y porque hay algunas selecciones con positivos, como puede ser la española o la de Suecia. Pero con el aliciente, siempre, de vivir una locura que es el fútbol en una Eurocopa. Una competición que me atrae muchísimo, como el Mundial".

"Una Eurocopa y un Mundial son lo máximo para el fútbol. Y estoy confiado y esperanzado en que España pueda hacer un gran papel", indicó Abelardo en referencia a la selección española, que se medirá, en el grupo E, a Suecia -contra la que debutará, el próximo lunes-, a Polonia -el sábado 19 de junio- y a Eslovaquia -el miércoles 23-.

"España tiene rivales duros, que igual no tienen tanto renombre, pero son rivales que pueden causar problemas. Pero el equipo español me gusta mucho. Los jugadores que lleva Luis (Enrique) son, muchos de ellos, jugadores con mucha hambre; la mayoría de ellos son jóvenes con muchas ganas de triunfar", manifestó a Efe Abelardo.

Adrian R. Huber