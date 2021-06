Abelardo: "Francia es la gran favorita: Mbappé, Griezmann y Benzema asustan"

El entrenador Abelardo Fernández. EFE/ Andreu Dalmau/Archivo

Gijón (Asturias), 11 jun (EFE).- El técnico y ex futbolista español Abelardo Fernández, 54 veces internacional, que disputó dos Mundiales y dos Eurocopas y ganó oro olímpico en los Juegos de Barcelona'92, declaró a EFE que, con miras a la Eurocopa, "Francia es la gran favorita", porque "(Kylian) Mbappé, (Antoine) Griezmann y (Karim) Benzema asustan".

"La favorita es Francia, porque es la última campeona del mundo; y porque Mbappé, Griezmann y Benzema asustan. Pero también están (Raphaël) Varane, (N'Golo) Kanté, (Paul) Pogba... tiene una selección muy, muy buena", explicó Abelardo en la segunda parte de una entrevista con la Agencia EFE que tuvo lugar en Gijón, su localidad natal.

"Pero sí es cierto que también están Portugal, que es la actual campeona de Europa, Inglaterra, Alemania, la misma España, Italia... creo que hay un grupo de seis o siete equipos que cualquiera de ellos se puede proclamar campeón", opinó el técnico asturiano, que, como jugó los Mundiales de Estados Unidos'94 y Francia'98; y las Eurocopas de Inglaterra'96 y de Bélgica y Holanda 2000.

Abelardo, de 51 años, que jugó en el Real Sporting de Gijón, el Fútbol Club Barcelona y el Club Deportivo Alavés; y que como técnico dirigió, en la Primera división española, al Sporting, al Alavés y al Espanyol, analizó a los rivales de España en la primera fase: Suecia -contra la que debutará, el próximo lunes-, Polonia -a la que se enfrentará el sábado 19 de junio- y Eslovaquia -el miércoles, 23-.

"Yo creo que España tiene unos rivales duros, que igual no tienen tanto renombre, pero son rivales que pueden causar problemas", afirmó.

"Suecia tiene un grupo muy fuerte. El referente que todo el mundo conoce es (Alexander) Isak (jugador de la Real Sociedad de San Sebastián). Es un futbolista que genera muchas situaciones de ataque, muchas rupturas al espacio; un gran rematador, que genera fútbol. Pero sí que puede notar la baja de (Zlatan) Ibrahimovic arriba", explicó a Efe Abelardo. "Aunque son un grupo que siempre se ha caracterizado por ser un bloque muy compacto", añadió.

"Polonia tiene jugadores muy interesantes, entre los que destaca la figura de (Robert) Lewandowski. Creo que es una selección muy compacta. Y Eslovaquia también sabemos que es un equipo difícil, que va a ser muy complicado", indicó entrenador que lideró el último ascenso del equipo en el que se formó, el Real Sporting de Gijón, a la Primera división española (la temporada 2014-15).

"Creo que la Eurocopa va a ser muy igualada, con resultados cortos; y en la que cualquier mínimo detalle va a decantar la balanza para un lado u otro", señaló.

"El equipo español me gusta mucho. Los jugadores que lleva Luis (Enrique) son, muchos de ellos o la mayoría, jugadores con mucha hambre. Son jóvenes con muchas ganas de triunfar; que han demostrado en sus clubes que lo pueden hacer muy bien", manifestó a Efe Abelardo, que considera a su paisano -al que conoce desde que eran niños y con el que coincidió como jugador en el Sporting, en el Barcelona y en la Selección- "el mejor seleccionador que, hoy por hoy" puede "tener" el combinado español.

"Y ese hambre, esas ganas, a pesar de no llevar demasiadas internacionalidades con España, los va a convertir en un grupo muy fuerte", opinó el 'Pitu'.

"Luis (Enrique), a nivel de generar grupo es un 'crack', un maestro. Creo que España va a hacer un gran papel. ¿Por qué no vamos a poder soñar con que España vuelva a ganar la Eurocopa?", manifestó a Efe Abelardo.

Adrian R. Huber