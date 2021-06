86-83. Middleton salva a Bucks, que logran primer triunfo en la serie

El alero Khris Middleton anotó dos tiros de personal a falta de dos segundos para el final del tiempo reglamentario y los Milwaukee Bucks ganaron este jueves por 86-83 a los Brooklyn Nets en el tercer partido de la eliminatoria de semifinales de la Conferencia Este. EFE/EPA/TANNEN MAURY SHUTTERSTOCK OUT

Milwaukee (EE.UU.), 10 jun (EFE).- El alero Khris Middleton anotó dos tiros de personal a falta de dos segundos para el final del tiempo reglamentario y los Milwaukee Bucks ganaron este jueves por 86-83 a los Brooklyn Nets en el tercer partido de la eliminatoria de semifinales de la Conferencia Este.

La victoria fue la primera que consiguieron los Bucks en la eliminatoria que juegan al mejor de siete y dominan los Nets por 2-1 y el cuarto partido de la serie, que tiene asegurada la vuelta a Brooklyn para un quinto, se disputará el domingo en Milwaukee.

Los Bucks que llegaron a tener hasta 21 puntos de ventaja en la primera mitad al final estuvieron al borde del abismo cuando con 11 segundos por jugarse estaban abajo en el marcador.

El alero Kevin Durant, que acabó como líder encestador de los Nets con 30 puntos, incluidos los últimos nueve de su equipo en el partido, al final antes que sonase la bocina no pudo conseguir la canasta con el intento de triple que hubiese forzado la prórroga.

Middleton acabó como líder encestador de los Bucks al conseguir un doble-doble de 35 puntos y 15 rebotes, todos defensivos, que lo dejaron también como el mejor en el juego interior del equipo de Milwaukee.

Mientras que el ala-pívot griego, Giannis Antetokounmpo, también acabó como factor ganador de los Bucks al aportar otro doble-doble de 33 puntos, 14 rebotes -12 defensivos-, dio do asistencias y tuvo su punto débil en las cinco perdidas de balón que cometió.

Ningún otro jugador de los Bucks alcanzó los 10 puntos, pero el base Jrue Holiday, que llegó a los nueve tantos, con 11,4 segundos por jugarse, anotó la canasta que puso el parcial de 84-83 y a Milwwaukee de nuevo al frente del marcador.

Holiday anotó apenas 4 de 14 tiros de campo, pero hizo la canasta más grande de la noche.

Durant volvió a ser el mejor de los Nets al acabar con un doble-doble tras capturar 11 rebotes, todos defensivos, dio cinco asistencias, recuperó dos balones y puso un tapón.

Pero no estuvo inspirado en el juego ofensivo al anotar solo 11 de 28 tiros de campo, incluidos 3 de 8 intentos de triples.

Junto a Durant, el base Kyrie Irving aportó 22 puntos, pero falló 13 de 22 tiros de campo, incluidos seis de ocho intentos de triples, repartió una asistencia y recuperó tres balones.

Mientras que el escolta Bruce Brown, que salió en el puesto del lesionado James Harden, tercer partido que se perdió por una contractura muscular, acabó con un doble-doble de 16 puntos, 11 rebotes y tres asistencias para completar la lista de los tres jugadores de los Nets que tuvieron números de dos dígitos.

Brooklyn lideró 83-82 cuando Brown falló un tiro en suspensión con poco más de 20 segundos por jugarse. Antetokounmpo tomó el rebote, los Bucks trabajaron el balón en la cancha y Holiday condujo hacia la canasta para poner a Milwaukee de nuevo al frente del marcador.

Después de que Brown falló su propio intento de bandeja con poco más de 6 segundos por jugarse, Middleton consiguió el rebote. Middleton hizo un par de tiros libres con 2.1 segundos restantes para coronar el marcador.

Los Bucks comenzaron con la intención de convertir el tercer partido en una reversión completa del segundo, perdieron por paliza de 125-86 cuando los Nets registraron su victoria de playoffs más desigual en la historia de la franquicia.

Milwaukee tomó una ventaja de 30-9 en los primeros 10 minutos y medio, pero luego fue superado por una racha de 22-3 durante un tramo que duró casi nueve minutos y medio mientras los Nets se abrían camino de regreso al partido.

Ninguno de los dos equipos lideró por más de cinco puntos en una segunda mitad que tuvo emociones altas en ambos lados y también hasta más de tres minutos en la recta final del partido sin que anotasen.

Después de que el ala-pívot P.J. Tucker fue llamado por una falta a Durant en el tercer cuarto, Tucker comenzó a quejarse de la decisión.

Eso llevó a que Tucker y Durant se mofaran el uno al otro mientras se encontraban cara a cara, y los árbitros pidieron una doble técnica a los dos jugadores.

Brooklyn volvió a estar sin Harden, el nueve veces All-Star, que sigue con los problemas de tensión en el tendón de la corva derecha. Tampoco se ha recuperado el ala-pívot Jeff Green (distensión de la fascia plantar).

Harden se lesionó en el primer minuto del primer partido de la serie ante los Bucks. Green no ha jugado desde el segundo de la eliminatoria de primera ronda de los Nets con los Boston Celtics.

Mientras que los Bucks se quedó con los mismos cinco iniciales que usaron en los dos primeros partidos de la serie ante los Nets.

Esa alineación incluía a Tucker, quien se insertó en la alineación inicial para el comienzo de esta serie.

El escolta Donte DiVincenzo, un titular habitual, se rompió un ligamento en su tobillo izquierdo en el tercer partido de la serie de primera ronda de Milwaukee con Miami Heat y se perderá el resto de la temporada.

Los Bucks jugaban en casa con aficionados llenando todos los asientos por primera vez esta temporada.

Mientras entre los aficionados que presenciaron esta noche el partido, se encontraron el corredor Aaron Jones, de los Green Bay Packers y al apoyador externo Za'Darius Smith, así como al exreceptor de los Packers Antonio Freeman.