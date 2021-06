5 claves para que tu hogar sea un templo del confort y bienestar

MADRID, 11 (CHANCE)



¿Sabías que para el 96% de los españoles el bienestar en el hogar es un factor fundamental en su día a día? Hace que se sientan bien con ellos mismos y tiene una gran relevancia en sus rutinas. Asimismo, cuidar nuestro templo es cuidar nuestro bienestar físico y mental: 6 de cada 10 personas confiesa que existe una relación directa entre tener la casa limpia y ordenada y el hecho de tener un buen día.



Tras más de un año de pandemia, cuidar del hogar tiene más importancia que nunca. Y hoy, con motivo del Global Wellness Day, os desvelamos, de la mano de Kobold, las 5 claves para alcanzar el confort y bienestar en nuestra propia casa:



- Mantén siempre el orden y la limpieza. ¿Has oído hablar del movimiento 'Cleanfulness'? Consiste en ese estado de paz interior que conseguimos gracias a la limpieza y el orden exterior. Es una sensación de equilibrio y sosiego que alcanzamos gracias al cuidado del entorno, y que, incluso, hace que mejore nuestro estado de ánimo.



Una de las claves más importantes en la limpieza y orden del hogar es mantenerlo libre de polvo y ácaros, y para ello es fundamental aspirarlo a diario. Un consejo muy útil para que no se nos acumule todo el trabajo en un día, es dividirnos la limpieza a fondo de cada una de las estancias por días de la semana.



- Apuesta por materiales ecológicos. Los materiales que provienen directamente de la naturaleza, como la madera, el mármol o la piedra, nos aportan gran calidez, bienestar y relajación. También existen textiles ecológicos que nos ayudarán en la decoración de nuestro hogar. Son transpirables y no desprenden gases tóxicos. Y, si eliges los colores adecuados (claros y fríos), estos te ayudarán a encontrar la relajación deseada.



- Presta especial atención a los detalles: iluminación y olores. La luz dota de buena energía cualquier hogar y tiene numerosos beneficios para nuestra salud. Por ello, es importante mantener las persianas abiertas durante el día y tener los cristales bien limpios para permitir que penetren bien los rayos del sol.



Asimismo, mantener las ventanas abiertas para purificar el aire es otra de las claves del bienestar en casa. Deberemos hacerlo un par de veces al día durante al menos 10 minutos. No debemos olvidar que el sentido del olfato es uno de los más potentes y elegir un olor agradable y relajante para perfumar nuestra casa -ya sean velas, aceites esenciales o ambientadores-, será conseguir una sensación óptima de relajación



- Crea un rincón verde. Las plantas en el hogar no solo sirven para decorar y purificar el aire, sino que también nos hacen sentir más vitales, optimistas y, en definitiva, mejoran significativamente nuestro estado de ánimo. Elige un pequeño rincón en tu hogar y dedícalo exclusivamente a ellas, ¡notarás los efectos enseguida!



- Recicla y súmate al ahorro energético. Nuestro hogar y el planeta lo agradecerán. Es importante reciclar cada uno de los residuos que generamos, así como acostumbrarnos a realizar pequeñas acciones que nos permitirán sumarnos al ahorro energético, como cerrar el grifo al cepillarse los dientes, poner la lavadora o el lavavajillas cuando estén llenos. No solo nos sentiremos mejor con nosotros mismos, sino que notaremos el ahorro en las facturas.