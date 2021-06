Wall Street abre verde y el Dow Jones sube 0,62 % pese a los datos de inflación

Agentes de bolsa trabajan durante la jornada en la Bolsa de Nueva York, en Nueva York. EFE/Justin Lane/Archivo

Nueva York, 10 jun (EFE).- Wall Street abrió este jueves en verde y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subía un 0,62 % pese a conocerse unos datos de inflación más altos de lo esperado.

Cinco minutos después del inicio de las operaciones en la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones sumaba 213,82 puntos, hasta 34.660,96, mientras que el S&P 500 subía un 0,46 % o 19,22 enteros, hasta 4.238,77.

Por su parte, el índice compuesto del mercado Nasdaq progresaba un 0,29 % o 40,49 unidades, hasta 13.52,24.

Por sectores, las ganancias estaban encabezadas por las empresas de energía (1,55 %), financieras (0,9 %), y de materiales básicos (0,83 %).

Wall Street reaccionaba con compras al índice de precios al consumidor (IPC), que subió un 0,6 % en mayo y ha situado la inflación interanual en el 5 %, la más alta registrada en EE.UU. desde agosto de 2008.

No obstante, el aumento de los precios en EE.UU. pesó en el parqué neoyorquino el mes pasado ante la posibilidad de que se disparen los costes para las empresas y la Reserva Federal cambie su política.

"El IPC probablemente no cambiará drásticamente la narrativa y aún hay indicaciones de que la subida de la inflación remitirá en los próximos meses", opinó el analista Adam Crisafulli, de Vital Knowledge.

Entre los treinta valores del Dow Jones, a primera hora destacaban las alzas de Boeing (2,03 %), Dow Inc (1,70 %), Chevron (1,57 %) y Goldman Sachs (1,52 %).

Solo descendían levemente Apple (-0,35 %), Nike (-0,09 %) y Salesforce (-0,07 %).

En otros mercados, el petróleo de Texas subía a 70,50 dólares el barril, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años repuntaba al 1,514 %; el oro descendía a 1.893,60 dólares la onza y el dólar ganaba terreno frente al euro, con un cambio de 1,2157.