Uruguay sumará 50 millones de dólares para primera infancia en su presupuesto

Montevideo, 9 jun (EFE).- Uruguay agregará 50 millones de dólares para un programa de ayuda a la primera infancia en su Presupuesto quinquenal, aprobado en diciembre pasado para el período 2020-2024 y cuya rendición de cuentas deberá presentar el Ejecutivo antes de fin de junio.

Según explicó este miércoles la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, el Ejecutivo "mantiene los gastos" ya establecidos en el Presupuesto, a los que agrega esa cantidad a partir de 2022 para apoyar a los menores de entre 0 y 3 años.

Con esta afirmación, y el anuncio de que el Fondo Coronavirus -creado por el Gobierno de Luis Lacalle Pou (centroderecha) para paliar la crisis sanitaria, económica y social provocada por la covid-19- ascenderá en 2021 a 980 millones de dólares, la titular de Economía rechazó la indicación de "gasto cero", que, días atrás, adelantó el mandatario en una entrevista televisiva.

"No es 'gasto cero'. A todo el presupuesto nacional que fue votado el año pasado se le agregan los 980 millones de dólares para 2021 del Fondo Coronavirus y, a partir de 2022, 50 millones de dolares destinados al programa de primera infancia", comentó durante la rueda de prensa ofrecida en la Torre Ejecutiva de Montevideo, al término del Consejo de Ministros.

En opinión de Arbeleche, los problemas que afectan a la infancia entre 0 y 3 años alcanzan un nivel "estructural", por lo que la inversión se centrará no solo en ayudas directas sino, entre otros aspectos, en ampliar la oferta de espacios educativos, ya que, dijo, "el 60 % de niños con ingresos más bajos de Uruguay no asiste a centros".

En la conferencia de prensa también estuvo presente el ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, quien anunció la ampliación hasta julio de algunas medidas ya vigentes para ayudar a las familias más desfavorecidas, como los bonos para alimentación.

El presupuesto aprobado en diciembre proponía un gasto total para 2021 de unos 700.000 millones de pesos uruguayos (unos 20.454 millones de dólares).