Uruguay suma 3.667 casos nuevos y 47 muertes por la covid-19

Enfermeros del Centro de Tratamientos intensivos (CTI) del hospital privado Casmu atienden a pacientes covid-19, el 14 de abril de 2021 en Montevideo (Uruguay). EFE/ Raúl Martínez/Archivo

Montevideo, 10 jun (EFE).- Uruguay sumó este jueves 3.667 casos de covid-19 después de que se procesaran 23.970 test, según indica el reporte diario emitido por el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae).

Además, fallecieron 47 personas con diagnóstico de SARS-CoV-2, cifra que elevó las muertes a 4.862 desde que se decretó la emergencia sanitaria, el 13 de marzo de 2020.

Con esta información, Uruguay suma 330.027 casos de covid-19 desde el comienzo de la pandemia, de los que 35.411 son personas que se encuentran cursando la enfermedad, 473 de estas ingresadas en centros de tratamientos intensivos (CTI).

No obstante, según la información brindada por la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva (SUMI), son 498 los pacientes internados en CTI, lo que supone un 48,2 % de las 1.042 camas operativas. La ocupación total de las unidades de cuidados intensivos asciende al 73,6 %.

Además, el país se encuentra en zona roja según el índice de Harvard, al acumular más de 25 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos siete días.

Pese al elevado número de casos y de fallecidos, recientemente reabrieron las tiendas libres de impuestos en la frontera seca con Brasil (freeshops) y los gimnasios y clubes deportivos.

También este lunes unos 51.000 alumnos de Primaria retomaron las clases presenciales en Montevideo, Canelones (sur) y Salto (oeste) y se espera que los liceos (Secundaria) arranquen después de las vacaciones de julio, en parte favorecidos por el inicio -este miércoles- de la vacunación a la población de entre 12 y 17 años.

Sin embargo, se ha ampliado al 20 de junio la suspensión de eventos y espectáculos públicos y se mantiene la restricción horaria en bares y restaurantes hasta la medianoche.

El Ejecutivo de Luis Lacalle Pou anunció que dejará de exigir la cuarentena obligatoria de siete días para los uruguayos o residentes que ingresen al país con las dos dosis de vacuna o un test PCR negativo.

No obstante, las fronteras siguen cerradas al turismo y para los extranjeros no residentes, con el ingreso excepcional por cuestiones diplomáticas, económico-laborales o de reunificación familiar, bajo autorización expresa del Ejecutivo.

Con respecto a la vacunación, Uruguay ha administrado 3.179.081 dosis de la vacuna contra la covid-19, según puede verse en el monitor desarrollado por el Ministerio de Salud Pública hasta las 18.26 horas (21.26 GMT) de este jueves.

Un 31,36 % de la población (1.109.536 personas) ya ha completado el proceso de inmunización con las dos dosis de la estadounidense Pfizer o la china CoronaVac. Además, 2.069.545 fueron inoculadas con la primera de Pfizer, CoronaVac o la anglo-sueca AstraZeneca. EFE

