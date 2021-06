Una agresiva tercera ola de covid avanza en África, donde aún faltan vacunas

EFE/EPA/Daniel Irungu/Archivo

Nairobi, 10 jun (EFE).- La tercera ola de covid-19 avanza "agresivamente" en el continente africano, donde la variante surgida en la India gana terreno y continúa la escasez de vacunas, advirtió hoy el director del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de África (África CDC), John Nkengasong.

"Podemos ver claramente que la variante B.1.617, que surgió en la India, está creciendo en el continente pero aún no tenemos datos epidemiológicos que sugieran que está detrás de la tercera ola" en la región, añadió Nkengasong este jueves en una conferencia virtual.

Al menos trece de los 55 Estados miembros de la Unión Africana (UA) -organismo del que depende África CDC- han registrado ya esta variante; entre ellos Kenia, Uganda, Sudáfrica, Marruecos o Nigeria.

Las vacunas siguen escaseando en el continente frente a esta tercera ola y, al ritmo actual, sólo siete de las 54 naciones soberanas de la región (sin contar el Sáhara Occidental) lograrían el objetivo de vacunar al 10 % de su población para septiembre a menos que África reciba 225 millones de dosis más, informó hoy la Organización Mundial de la Salud (OMS).

"A medida que nos acercamos a los cinco millones de casos y empieza una tercera ola en África, muchas de las personas más vulnerables siguen peligrosamente expuestas a la covid-19", alertó en otra conferencia telemática la directora de la OMS para el continente, Matshidiso Moeti.

Moeti reclamó que "los países que puedan deben compartir las vacunas del coronavirus urgentemente. Es una cuestión de vida o muerte para África".

LOS PAÍSES RICOS EMPIEZAN A DONAR

África CDC y la OMS celebraron el acuerdo alcanzado por Estados Unidos para comprar 500 millones de vacunas de Pfizer/BioNTech que entregará a cerca de 100 países en los próximos dos años a través de la plataforma COVAX, según adelantó este miércoles el diario The New York Times.

"Lo que sabemos, hasta ahora, es que 200 millones de dosis estarán disponibles este año a través de la plataforma COVAX (impulsada por la OMS para garantizar el acceso global y equitativo a la vacuna) y agradecemos que la Unión Africana sea mencionada explícitamente", aseguró Nkengasong.

Según la directora regional de la OMS, "es un enorme paso adelante, la marea está comenzando a cambiar, vemos que las naciones ricas empiezan a transformar las promesas en acciones".

Estados Unidos se sumó con este acuerdo a la iniciativa anunciada en mayo por Francia, que se comprometió a donar vacunas a países africanos también a través de COVAX, convirtiéndose en el primer país europeo en realizar aportaciones a ese sistema.

Hasta el momento, la UA ha reservado 220 millones de vacunas monodosis (con la opción de añadir 180 millones más en 2022) a través de un acuerdo firmado en marzo con Janssen, filial de la farmacéutica Johnson & Johnson, y que el continente espera empezar a distribuir en agosto de este año.

Además, la Fundación Mastercard anunció este martes que donará 1.300 millones de dólares a África CDC durante los próximos tres años para potenciar la respuesta regional contra la pandemia.

Más allá de la compra de vacunas, "algunas países africanos deben intensificar las acciones para desplegar rápidamente las que ya tienen", advirtió hoy la OMS.

Si bien catorce países han utilizado ya entre el 80 % y el 100 % de las dosis que recibieron a través de COVAX, una veintena han usado menos de la mitad de las vacunas recibidas y doce corren el riesgo de que más del 10 % de los fármacos de AstraZeneca de los que disponen caduquen al final de agosto sin haber sido administrados.

El continente, que tiene unos 1.300 millones de habitantes, ha recibido hasta el momento 54,9 millones de dosis, de las que se han administrado 35,9 millones, según los últimos datos publicados por África CDC.

Según esta misma fuente, sólo el 0,6 % de la población africana ha recibido la pauta completa de vacunación, una cifra bajísima en comparación con las que presentan los países desarrollados.

África ha registrado hasta la fecha algo más de 4,9 millones de casos de covid-19 (2,9 % del total mundial) y más de 133.000 muertes (3,7 % del total mundial), lo que supone una tasa de letalidad del 2,7 %, que se mantiene por encima de la media global del 2,2 %, según los últimos datos oficiales.