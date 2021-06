Todos los PCR de Suecia, que creará una "burbuja" paralela, dan negativo

EFE/EPA/Erik Simander/TT

Copenhague, 10 jun (EFE).- Las pruebas PCR del miércoles de los 24 jugadores que permanecen concentrados con la selección sueca dieron negativo, informó este jueves el seleccionador Jan "Janne" Andersson, que anunció la creación de una "burbuja" paralela con otros seis hombres que podrían incoporarse a la lista final que debe enviarse antes del lunes.

Andersson, que había descartado esa posibilidad en la rueda de prensa de ayer, aseguró que la decisión se había tomado anoche después de analizar de nuevo la situación tras los positivos en coronavirus comunicados el martes del atacante Dejan Kulusevski y el centrocampista Mattias Svanberg, que permanecen aislados.

"Ayer volvimos a analizar la situación y reflexionamos sobre qué podíamos hacer pensando más hacia adelante. Por eso tomamos la decisión de crear una burbuja paralela", dijo Andersson.

Los seis elegidos son el portero Jacob Rinne (Aalborg/DIN), el lateral derecho Mattias Johansson (Gençlerbirligi/TUR), el lateral izquierdo Niklas Hult (Hannover 96), el central Joakim Nilsson (Arminia Bielefeld) y los delanteros Jesper Karlsson (AZ Alkmaar) y Isaac Kiese Thelin (Kasimpasa).

"Son jugadores que ya estuvieron antes con nosotros y se quedaron muy cerca de entrar en la lista. Estoy muy contento porque dijeran que sí", afirmó Andersson.

El seleccionador sueco admitió que había contactado con Zlatan Ibrahimovic, que se cayó de la lista hace un mes por una lesión de rodilla, para saber cómo iba su recuperación y si había alguna posibilidad de convocarlo de nuevo.

"Hice una comprobación extra, pero no era posible para él porque todavía está en rehabilitación", dijo Andersson, que añadió que el central Pontus Jansson, ausente ayer al sentirse "débil", se entrenó hoy con el resto sin ningún problema.

Los seis jugadores estarán aislados en el hotel de la concentración sueca en Gotemburgo (oeste) y entrenarán por separado hasta el domingo bajo las órdenes del seleccionador sub21, Poya Asbaghi.

Los componentes de la "burbuja" paralela no entrarán en la convocatoria para el partido contra España y en caso de que formasen parte de la lista final para la Eurocopa, se reincorporarían el martes, explicó Andersson.

La selección sueca regresará a Gotemburgo después del partido de España y no viajará directamente a San Petersburgo, como estaba previsto inicialmente: en la ciudad rusa se enfrentarán a Eslovaquia el día 18.