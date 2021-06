Rostros conocidos inundan las redes sociales con mensajes de apoyo a Beatriz, madre de las niñas desaparecidas

10-06-2021 PAULA ECHEVARRÍA, NORMA DUVAL, KIKO RIVERA. MADRID, 10 (CHANCE) Una noticia terrible, el cuerpo sin vida encontrado este jueves en la zona donde se buscaba a las niñas desaparecidas en la isla de Tenerife podría corresponder, prácticamente con toda seguridad, a Olivia Gimeno, la mayor de las pequeñas. La magistrada titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Güímar ha finalizado sobre las 20.00 horas el levantamiento del cadáver de la niña, de seis años, a falta de pruebas forenses más determinantes. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 10 (CHANCE)



Una noticia terrible, el cuerpo sin vida encontrado este jueves en la zona donde se buscaba a las niñas desaparecidas en la isla de Tenerife podría corresponder, prácticamente con toda seguridad, a Olivia Gimeno, la mayor de las pequeñas. La magistrada titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Güímar ha finalizado sobre las 20.00 horas el levantamiento del cadáver de la niña, de seis años, a falta de pruebas forenses más determinantes.



Muchos han sido los rostros conocidos de este país que han aprovechado las redes sociales para expresar su conmoción y tristeza ante esta noticia que nadie esperaba.



Rosa Benito: "Cuanto dolor, rabia, pena, impotencia y mucha tristeza"



Juan Peña: "¿Cómo puede un ser humano ser tan macabro? Tu propia hija, sangre de tu sangre. Que Dios haya hecho un milagro y que con su segunda hija no haya ocurrido lo mismo"



Norma Duval: "Dolor. Impotencia. Rabia. Tristeza. Pobre Madre. Que pena mas grande"



Paula Echevarría: "Beatriz, lo siento tanto"



Kiko Rivera: "Dios mío de mi vida, se me acaba de cortar el cuerpo. Tremendo hijo de... este tío. Hay que ser un malnacido para esto. Pobre madre, no quiero imaginarme como está. Lo siento de corazón"