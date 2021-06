Previsiones de la Eurocopa de fútbol de las 18H00 GMT

Temario especial de la Eurocopa, que continuará hasta el 12 de julio, un día después de su conclusión.

Lausana, Suiza:

Un día para la Eurocopa cercada por la pandemia

Después de cinco años de espera, el viernes comienza la Eurocopa de fútbol más acrobática de la historia, dispersada entre once países y patas arriba por la crisis sanitaria, para escoger entre 24 hambrientas selecciones a la sucesora de Portugal.

(Fbl Eurocopa 2020 2021 pandemia epidemia virus Nota-Central, 650 palabras - Ya transmitida)

París:

La Eurocopa-2020: un trofeo de plata para un once en letras doradas

El once es el número de oro de la Eurocopa: del 11 de junio al 11 de julio, en once ciudades sede y once jugadores contra once, la Eurocopa de fútbol pone en juego la prestigiosa corona continental que actualmente posee Portugal y a la que aspiran varios pretendientes.

Por Jean DECOTTE

(Fbl Eurocopa 2021 2020 Presentación, 600 palabras - Ya transmitida)

Roma:

Italia prueba sus ambiciones contra Turquía en inauguración de Eurocopa

En Roma, en un Stadio Olimpico reabierto al público por primera vez desde hace más de un año, debido a la pandemia del coronavirus, la Italia renacida de Roberto Mancini inicia el viernes la Eurocopa de fútbol frente a la peligrosa Turquía de Senol Günes.

(Fbl TUR ITA 2021 2020 Eurocopa Programa, 500 palabras - Ya transmitido)

Lausana, Suiza:

Totti y Nesta, estrellas de la ceremonia de inauguración de la Eurocopa

Las leyendas italianas Francesco Totti y Alessandro Nesta lanzarán el viernes por la noche la 16ª edición de la Eurocopa de fútbol en Roma, antes de dar paso a Andrea Bocelli y una actuación virtual de Martin Garrix, Bono y The Edge.

(Fbl TUR ITA 2020 2021 Eurocopa Recuadro, 315 palabras - Ya transmitido)

Madrid:

Luis Enrique va a "esperar" a Buquets mientras se sospecha de un falso positivo de Diego Llorente

El seleccionador español, Luis Enrique Martínez, aseguró este jueves que va "a esperar" a Sergio Busquets, positivo en covid-19, mientras se perfila la posibilidad de un falso positivo del defensa Diego Llorente.

(Fbl Eurocopa 2020 2021 ESP Nota, 650 palabras - Ya transmitida)

Lausana:

Bajo presión rusa, la UEFA hace cambiar la equipación de Ucrania para la Eurocopa

En la víspera de su pistoletazo de salida, la Eurocopa de fútbol ya ha vivido su primer conflicto diplomático: interpelada por las quejas de Rusia, la UEFA impuso este jueves a Ucrania que retirara de su equipación un eslogan validado a finales de 2020 y finalmente considerado "político".

Por Coralie FEBVRE, con Antoine LAMBROSCHINI en Moscú

(Fbl diplomacia política Eurocopa 2020 2021 UKR RUS Ucrania Rusia Nota, 600 palabras - Ya transmitida)

París:

Las disputas políticas que llegan hasta los estadios de fútbol

El pulso político y diplomático entre Kiev y Moscú acerca de la camiseta que lucirá la selección de Ucrania en la Eurocopa está lejos de ser el primer enfrentamiento de esta índole que ha llegado al fútbol.

(Fbl diplomacia política Eurocopa 2020 2021 UKR RUS Recuadro, 770 palabras - Ya transmitido)

París:

Planteles de cada selección participante en la Eurocopa

Estos son los jugadores convocados por los seleccionadores de los 24 equipos nacionales que competirán en la próxima Eurocopa, del 11 de junio al 11 de julio.

(Fbl Eurocopa 2020 2021 Recuadro, 2460 palabras - Ya transmitido)

Lisboa:

Por detrás de Cristiano, la nueva generación portuguesa ilusiona

Bernardo Silva, Diogo Jota, Joao Félix, André Silva y Bruno Fernandes encarnan el relevo ofensivo de un equipo portugués que sigue liderado por Cristiano Ronaldo, decisivo a los 36 años, en su objetivo de revalidar el título europeo logrado en 2016.

Por Bruno CRAVO

(Fbl Eurocopa 2020 2021 POR GrupoF Enfoque, 615 palabras - Ya transmitido)

Nyon, Suiza:

Stéphanie Frappart, la 'locomotora' de las árbitras llega a la Eurocopa

Stéphanie Frappart, de 37 años, seguirá ejerciendo como locomotora del arbitraje femenino al convertirse en la primera mujer en una Eurocopa (11 junio-11 julio), en la que ejercerá de cuarta colegiada.

Por Emmanuel BARRANGUET

(Fbl Eurocopa 2020 2021 FRA Semblanza, 630 palabras - Ya transmitida)

París:

El desafío de la preparación física frente al covid y con una Eurocopa en once ciudades

Temporada interminable, desplazamientos largos, amenaza del covid... La Eurocopa que comienza el 11 de junio representa un desafío pata los preparadores físicos.

Por Emmanuel BARRANGUET

(Fbl Eurocopa 2020 2021 Enfoque, 635 palabras - Ya transmitido)

