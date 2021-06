Opositor rechaza las acusaciones que lo relacionan con bandas armadas en Caracas

En la imagen, el exdiputado de la Asamblea Nacional, Gilber Caro. EFE/ Rayner Peña R/Archivo

Caracas, 10 jun (EFE).- El exdiputado de la Asamblea Nacional (AN,Parlamento) Gilber Caro rechazó este jueves las acusaciones que hizo el chavismo en su contra y en la de su partido -Voluntad Popular-, señalándolo de "orquestar" bandas armadas en Caracas.

El martes, el diputado de la AN Pedro Carreño mostró una fotografía, donde presuntamente se ve a Caro con un grupo de "delincuentes".

Igualmente, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, acusó a Leopoldo López y a Juan Guaidó de "financiar" a estas bandas que operan en zonas populares de Caracas y, en especial, del sector La Vega donde se registran tiroteos constantes desde hace semanas.

"Estamos investigando profundamente y en los próximos días van a saber y van a ver fotografías y van a haber vídeos de malandros (delincuentes), pero malandros de Voluntad Popular y de Leopoldo López y de Juan Guaidó repartiendo dólares en La Vega", dijo Rodríguez durante una sesión del Legislativo el martes.

Caro dijo en una rueda de prensa que estas denuncias no tienen "fundamento" y retó a Pedro Carreño a que demuestre, con la ayuda de un experto en materia digital, que realmente aparece en esa imagen. Asimismo aclaró que tiene varios años que no visita esta comunidad, así como tampoco la barriada de la Cota 905 (oeste), otra de las zonas más conflictivas de la capital.

"Si ustedes creen que con la cárcel me han amedrentado se han equivocado, con Gilber Caro y con nuestros dirigentes. Aquí tenemos dirigentes que han sido perseguidos y nombrados por el régimen, como si fuésemos unos terroristas, una organización que ha sido perseguida", añadió.

El dirigente de Voluntad Popular ha sido detenido tres veces durante los últimos cuatro años siempre bajo acusaciones, aunque nunca de manera formal, de estar involucrado en sedición o terrorismo.